Selvaggia Lucarelli smaschera Montesano: “Ha avuto il Covid”, l’attacco

Selvaggia Lucarelli ha attaccato duramente Enrico Montesano in queste ore. L’attore è noto per le sue posizioni sulle questioni relative alla pandemia da Covid-19 e in questi giorni è sceso in piazza per manifestare contro il green pass. Montesano era presente in Piazza del Popolo a Roma alla manifestazione del movimento “Io Apro”, scesi in strada per manifestare il proprio disappunto verso l’obbligo di mostrare il green pass all’ingresso di locali e ristoranti. Non una sorpresa per chi ha seguito le mosse e le dichiarazioni dell’attore nell’ultimo anno. Montesano non ha mai nascosto un certo atteggiamento negazionista, ma stavolta non ha parlato alla stampa. Dato che è sceso di nuovo in piazza per manifestare contro le decisioni prese per raggiungere la luce in fondo al tunnel, la Lucarelli non ci ha visto più.

Con un post su Instagram, Selvaggia ha rivelato ciò che Montesano forse non avrebbe invece mai raccontato. Si è fatta portavoce di una news che cambia le carte in tavola, ma che forse non farà cambiare idea a tanti altri che sposano le idee di Montesano. Ebbene, a quanto pare Enrico Montesano ha avuto il Covid ed è stato in ospedale. La Lucarelli non ci ha girato troppo intorno nel suo post. Ha fatto sapere di voler dire la verità visto che Montesano non ha il coraggio di dirlo ma si limita a insultare e cavalcare teorie complottiste (ma non si definisce un no vax). Poi è passata al dunque:

“Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”

Una lezione che forse all’attore non è bastata, visto che dopo aver sconfitto il Covid grazie alle cure dei sanitari è tornato a manifestare contro le decisioni prese proprio per preservare la sanità. Fin quando gli ospedali non saranno sotto pressione non ci sarà bisogno di chiudere. Per questo Selvaggia Lucarelli ha smascherato Enrico Montesano sul Covid dopo averlo visto di nuovo in piazza per manifestare contro le decisioni prese dal governo per arginare la pandemia. Arriverà una replica da parte dell’attore oppure anche in questo caso, come in Piazza del Popolo, preferirà il silenzio stampa?