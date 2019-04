Lorenzo Biaggiarelli a Domenica In parla di Selvaggia Lucarelli e Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle

Continuano a far notizia i complimenti che Selvaggia Lucarelli ha riservato a Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle. La giurata ha spudoratamente flirtato in diretta con l’ex calciatore argentino, mandando su tutte le furie il fidanzato Lorenzo Biaggiarelli. O almeno così pare visto che il ragazzo, di professione social chef, ha mandato dei messaggi in diretta a Selvaggia. La Lucarelli ha provato a fare chiarezza sulla vicenda a Domenica In, dove è stata intervistata da Mara Venier. E dove è intervenuto, dal pubblico, lo stesso Lorenzo, presente in studio in qualità di accompagnatore della giornalista.

Selvaggia Lucarelli a Domenica In: “Lorenzo non è tanto geloso ma…”

“Quella sera mi hanno scritto sia il mio fidanzato sia mio figlio (avuto dall’ex Laerte Pappalardo, ndr). Lorenzo non è tanto geloso, forse è il meno geloso del mondo, ma questa cosa di Osvaldo l’ha irritato particolarmente. Forse perché Osvaldo è così tenebroso, tormentato, diavolo… tutte cose che lui non sarà mai”, ha spiegato divertita Selvaggia Lucarelli a Domenica In. Durante l’intervista ha però preso la parola proprio Lorenzo Biaggiarelli, che ha negato tutto: “Sì, ho scritto dei messaggi ma non c’entravano nulla con Osvaldo”.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biaggiarelli: innamorati pazzi

Al di là delle piccole schermaglie d’amore, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biaggiarelli sono più che mai innamorati. Insieme da tre anni, la differenza d’età – lei 44 anni, lui 29 – non ha minimamente scalfito l’intesa e la complicità. Anche se per il momento Selvaggia non è minimamente interessata ad avere un altro figlio con l’attuale fidanzato.