La madre di Selvaggia Lucarelli è scomparsa: “Soffre di Alzheimer, aiutatemi”

Selvaggia Lucarelli: la madre è scomparsa dall’ospedale dove è stata portata per una medicazione

Ore difficili per Selvaggia Lucarelli. La madre della blogger è scomparsa nel nulla, dopo essere stata portata nell’ospedale di Vasto, in Abruzzo, per fare una medicazione. A lanciare l’appello è stata su Facebook la stessa giurata di Ballando con le Stelle, che al momento si trova in vacanza in Perù con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Selvaggia ha rivelato che la madre Nadia soffre di Alzheiemer da tempo. Dunque, una situazione non facile e per questo l’ex moglie di Laerte Pappalardo ha chiesto aiuto ai suoi numerosi seguaci.

Selvaggia Lucarelli chiede aiuto sui social network per ritrovare la madre

In alcuni commenti sotto il suo annuncio, Selvaggia Lucarelli ha invitato i suoi follower a non inviare messaggi poco pertinenti alla ricerca della madre scomparsa. “Vi chiedo di non domandarmi se l’abbiamo trovata in privato su Messenger perché la troppa posta può farmi perdere segnalazioni importanti. Vi ringrazio, siete gentilissimi, ma devi avere Messenger libero per accorgermi delle cose importanti. Più persone l’hanno vista lungo la strada”, ha scritto Selvaggia.

Che, allo stesso modo, ha chiesto alle numerose persone che la seguono tutti i giorni sui social network di non fare scherzi telefonici al fratello Fabio in un momento così delicato.