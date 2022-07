Selvaggia Lucarelli implacabile in Egitto: ramanzina a John Legend

È bastato uno scatto per mandare su tutte le furie Selvaggia Lucarelli. A rendersi colpevole del gesto, aspramente criticato dall’integerrima giornalista, è stato l’artista John Legend. Il cantante statunitense ha difatti deciso di mostrarsi sul proprio profilo Instagram in sella a un cavallo che impenna, con le piramidi sullo sfondo. Una foto sicuramente suggestiva, a un primo sguardo, ma che, come è stata definita dalla stessa Lucarelli, è simbolo di “una roba sciocca, inutile e gratuita, che serve solo a postare una foto sciocca, inutile e gratuita.”

Attualmente in Egitto, la giornalista aveva già denunciato via social la pratica del cavallo ammaestrato. Sul proprio profilo Instagram, ha raccontato di essere stata in visita alle piramidi, alcuni giorni prima. Nella nota meta, Selvaggia Lucarelli ha deciso di documentare con un video, successivamente apparso sulla sua feed, la suddetta usanza. I turisti vengono fatti avvicinare, sul loro capo viene posizionata una kefia già annodata e il cavallo, nel corso dell’intera giornata, ha il compito esclusivo di alzarsi a comando.

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo social contro John Legend

Alcuni utenti, tuttavia, le ha fatto notare che anche John Legend, anch’egli in Egitto per un concerto, abbia voluto concedersi questo particolare servizio, lasciandosi immortale in sella al cavallo. Immediata è stata la replica di Selvaggia Lucarelli, che non le ha mandate di certo a dire all’artista statunitense. Dopo aver condiviso nuovamente lo scatto incriminato sul suo profilo personale, la giornalista si è rivolta direttamente al cantante, tuonando:

“Ora, io dico, hai 14 milioni di follower, sei John Legend, hai bisogno di una foto souvenir col cavallo che viene fatto impennare con 41 gradi per qualche like? E dai, cominciamo a fare scelte virtuose e gli egiziani cominceranno a capire che ci sono modi più nobili per guadagnare con i turisti. E ne hanno bisogno, perché in questo sono rimasti a 50 anni fa.”

Il post in questione ha animato immediatamente il dibattito pubblico, a favore dell’intervento di Selvaggia Lucarelli. Molti, infatti, attraverso i propri commenti e le reazioni hanno espresso vicinanza alla giornalista, trovando di cattivo gusto la decisione di John Legend. Di contro, invece, anche sul profilo dell’artista deve essere scoppiata la polemica, dal momento che i commenti sotto al post incriminato sono stati limitati.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si trova a redarguire l’artista statunitense. Già in passato, infatti, l’artista statunitense e la moglie Chrissy Teigen sono stati bersagliati dalla giornalista nostrana. La coppia, nel 2020, ha subito un aborto spontaneo e ha deciso di documentare, a modo suo, il tragico evento sui social. Una scelta non apprezzata dalla Lucarelli che, attraverso un’attenta analisi, ha chiosato infine: “Davvero, qui si ritrae l’ostetricia, ma la faccenda è da psichiatria, anche.“