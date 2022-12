By

Selvaggia Lucarelli on fire alla finale di Ballando con le Stelle 2022. Indubbiamente provata dalle critiche e polemiche delle ultime settimane, nel corso della serata la giornalista e scrittrice non ha avuto paura a lanciare frecciatine e stoccate a destra e manca nei confronti dei suoi colleghi, con i quali il rapporto è peggiorato parecchio. Dopo l’esibizione di Alex Di Giorgio e Morenu Porcu la situazione è decisamente degenerata…

Selvaggia Lucarelli si è complimentata con la coppia per la sensuale bachata – sulle note di Propuesta Indecente di Romeo Santos – ma a suo dire la coppia ha fatto di meglio nelle puntate precedenti. Tanto è bastato a scatenare il pubblico nello studio di Ballando con le Stelle, con buu e fischi. Gli ennesimi di questa edizione tanto da portare Selvaggia a sbottare.

“Ragazzi, se volete io vado a casa. Volete che vada a casa? Ok”, ha replicato stizzita Selvaggia Lucarelli per poi mettere da parte il microfono e provare a tacere. Milly Carlucci ha chiesto alla giurata di andare avanti con il suo commento ma la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli si è mostrata più che mai contraria: “No Milly, non posso parlare con questo teatrino…”

“Puoi, assolutamente”, ha ribattuto Milly Carlucci spingendo Selvaggia Lucarelli a rispondere male: “Assolutamente un cavolo, questo teatrino è diventato un po’ stucchevole francamente. Anche perché stavo dicendo che era una bella cosa. Cosa posso dire? Che sono bravi? Ok. Da ora in avanti sono tutti bravi. Non riesco a parlare, a finire un discorso”.

“Ognuno di voi ha il diritto di dire quello che vuole”, ha evidenziato la conduttrice di Ballando con le Stelle. Rabbiosamente Selvaggia Lucarelli ha sottolineato: “E allora? Chi fa fare queste cose al pubblico, per favore, evitate di fare questo”.

“Mi sono stancata”, ha ribadito per l’ennesima volta Selvaggia Lucarelli. “Dai, finisci…”, l’ha pregata Milly Carlucci. “Non finisco nulla, non ricordo neppure più quello che volevo dire!”, ha confidato la giurata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?

È tensione tra Selvaggia Lucarelli e la produzione del dancing show di Rai Uno: la prima ha recentemente confidato di non sapere ancora se tornerà nel programma il prossimo anno. Milly Carlucci e tutto il team di Ballando con le Stelle hanno già contattato il suo agente ma la giornalista e scrittrice ha ammesso di essere molto delusa e che non è certa la sua presenza nel 2023.

Selvaggia Lucarelli non è così propensa ad accettare. Vuole prima ragionare sull’accaduto, sulle tante vicende accadute quest’anno, e poi prendere una decisione definitiva. Quel che è certo è che la presenza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle, in barba al conflitto di interessi, non ha giovato più di tanto alla giornalista.