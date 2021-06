Selvaggia Lucarelli dramma: “Mio fratello morto per una distrazione”

Selvaggia Lucarelli ha parlato per la prima volta di un dramma famigliare rimasto inedito fino ad oggi. La giornalista ne ha fatto menzione in un articolo sul portale TPI dedicato al caso di Nicola Tanturli, il bambino scomparso a Firenze e poi ritrovato grazie alla complicità di un giornalista de La vita in diretta. La Lucarelli ha preso le difese dei genitori di Nicola, svelando una vicenda strettamente personale.

Selvaggia Lucarelli ha confidato di aver commentato col padre la storia del piccolo Nicola. L’uomo, ormai anziano, è padre di tre figli (la giornalista ha due fratelli) e proprio per questo si è lasciato andare a una considerazione: “Tutti voi, alla fine, siete dei miracolati”. Un commento non casuale, che si collega ad una faccenda travagliata e personale del signor Lucarelli, che l’ha fatto soffrire parecchio.

La giurata di Ballando con le Stelle ha spiegato di aver perso un fratello che non ha mai conosciuto perché scomparso prima della sua nascita. Selvaggia ha raccontato di Simone, questo il nome del bambino, che “era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, lui ebbe un rigurgito. Morì soffocato”

Selvaggia Lucarelli ha dunque collegato la triste storia del fratello maggiore che non ha mai conosciuto a quella del piccolo Nicola. La distrazione, la leggerezza, l’irresponsabilità di un adulto che doveva badare a dei neonati sono costate la vita a un fratello mai conosciuto, ha rimarcato la scrittrice.

Selvaggia Lucarelli: “Nessun genitore è infallibile”

Selvaggia Lucarelli ha analizzato tutte quelle situazioni in cui lei, prima da figlia e poi da madre di Leon (avuto dall’ex marito Laerte Pappalardo), ha rischiato tanto. A volte troppo. Le è andata bene, come è andata bene ai genitori di Nicola, che hanno potuto riabbracciare il loro piccolino. Ma non tutti sono così fortunati perché, come precisa Selvaggia, basta un attimo affinché la situazione degeneri.

L’ex nuora di Adriano Pappalardo ha dunque bacchettato tutte quelle mamme e quei papà che si sono posti in una posizione di superiorità rispetto ai genitori di Nicola, che sono stati sommersi di critiche. Selvaggia Lucarelli ha rammentato che nessun genitore è infallibile e che certi drammi possono capitare a chiunque.