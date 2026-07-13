Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, è già scontro a Mediaset: il caso del mancato “benvenuto”

Nemmeno il tempo di mettere piede a Mediaset ed ecco che Selvaggia Lucarelli e Milo Infante si sono resi protagonisti di un botta e risposta ruvido. Alla prima è stata data la conduzione dell’Isola dei Famosi (inoltre è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip), il secondo ha lasciato la Rai e la sua creatura Ore 14. Su Rete 4, nella prossima stagione, guiderà Ore 11 e un altro talk, il cui titolo per ora è top secret. Due colpacci del Biscione che, però, non si amano troppo. In passato si sono punzecchiati. E le vecchie ruggini sembra che non siano evaporate. Anzi, continuano a generare mal di pancia.

Selvaggia Lucarelli e Milo Infante a Mediaset: subito botta e risposta infuocato

Che cosa è accaduto? Nelle scorse ore Milo Infante ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano Il Messaggero in cui ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dire addio alla Rai e ad accasarsi a Mediaset. Nel corso della chiacchierata ha lanciato una stoccata tutt’altro che velata nei confronti di Lucarelli. L’attacco è arrivato quando il conduttore ha riferito che tanti volti Mediaset gli hanno scritto per dargli il benvenuto. Non la collega.

“È tra le poche persone a non averlo fatto”, ha sottolineato Infante. Parole che hanno fatto rapidamente il giro delle agenzie stampa e che sono arrivate in Estremo Oriente, più precisamente nelle Filippine, dove si trova in questo momento Lucarelli, impegnata nella conduzione della già citata Isola dei Famosi.

“Fermo restando che non ho capito cosa c’entri io con un’intervista a Milo Infante, ho capito ancor meno perché avrei dovuto scrivergli e cosa. Boh!”, ha scritto la giornalista, a corredo di uno screenshot che riportava quanto esternato dal collega sul suo conto. In sintesi, nonostante entrambi oggi facciano parte della scuderia Mediaset, non hanno usato alcun tono distensivo.

Perché ci sono dissapori tra Lucarelli e Infante

I dissapori tra i due giornalisti sono da ricercare nei dissidi nati per l’idea diversa che hanno in merito a come trattare il complesso caso del delitto di Garlasco. Come ricostruito da Fanpage.it, Lucarelli è stata piuttosto critica verso Infante per le posizioni ritenute ‘pro’ Alberto Stasi espresse da quest’ultimo nei mesi scorsi. Al conduttore, evidentemente, alcuni ragionamenti di Selvaggia sono andati di traverso.