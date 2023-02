Selvaggia Lucarelli e quella ‘profezia’ che si è avverata al cento per cento. La giornalista del Fatto Quotidiano, poche ore prima che iniziasse la finale del Festival di Sanremo sui suoi canali social ha fatto una previsione in merito a ciò che si sarebbe visto durante la l’ultimo atto della kermesse canora. Con il senno di poi, si può facilmente notare che ha praticamente azzeccato quasi per filo e per segno quel che in effetti si è visto sul palco dell’Ariston. No, non si tratta di ‘magia’ o fortuna. Semplicemente di un occhio ‘clinico’, quello appunto della Lucarelli, in grado di leggere anticipatamente gli eventi.

In una Stories pubblicato sul proprio profilo Instagram, il volto di Ballando con le Stelle, poco prima dell’inizio della finalissima, aveva previsto che avrebbe trionfato Marco Mengoni. “Un premio più alla carriera che alla canzone”, la chiosa della giornalista. Eh sì, ha vinto Mengoni con il brano “Due vite”. Un’ottima canzone ma non certo la migliore del suo repertorio. Il secondo pronostico (questo non facile da azzeccare), ha riguardato Mr.Rain. La Lucarelli ha previsto che sarebbe finito nella cinquina di artisti che si sarebbe giocata la vittoria. “Potrebbe arrivare tra i primi cinque, ma la sala stampa lo ucciderà in culla”, anticipava la giornalista. E così è stato, con l’artista bresciano che si è classificato in terza posizione con il brano “Supereroi”.

La Lucarelli, sempre nella sua ‘profezia’ aveva anche punzecchiato Chiara Ferragni: “La co-conduttrice indosserà una gigantesca collana a forma di utero e abiti sempre con te*te scolpite e stilizzate, metafore di boh”. Al di là del sarcasmo con la quale ha intriso le sue previsioni, pure in questo caso Selvaggia ci ha visto lungo.

Infine il commento sulla lettera che Zelensky ha inviato al Festival e che Amadeus ha letto a notte fonda. “La lettera di Zelensky conterrà qualche riferimento alla musica mescolato a metafore belliche e poi boh”, aveva anticipato sempre la Lucarelli. E così è stato. Da segnalare che la missiva spedita alla kermesse dal numero uno di Kiev è stata divulgata a tarda ora. Viene da chiedersi che senso abbia avuto siffatta operazione. Se si decide di dare spazio a un presidente che sta lottando in una guerra atroce e sanguinosa, sarebbe il caso di dare risalto alla faccenda piuttosto che relegarla a notte fonda. Ma tant’è.

Sanremo, la lettera integrale di Zelensky

Di seguito la lettera integrale di Zelensky letta da Amadeus: