Fiorello attacca Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista: lei risponde per le rime

Selvaggia Lucarelli contro Fiorello dopo l’intervista sulla polemica con Tiziano Ferro a Sanremo 2020

Dopo le accuse nella sala stampa del Festival di Sanremo 2020 Selvaggia Lucarelli ha prontamente replicato a Fiorello. Quest’ultimo ha attaccato la giornalista e opinionista per aver pubblicato il suo sfogo contro Tiziano Ferro. Lo showman siciliano si è scusato con i giornalisti presenti all’Ariston e chiarito che quella con Selvaggia non era un’intervista bensì una confidenza visto che è stato lo stesso Rosario a telefonare alla Lucarelli. Diversa la posizione di quest’ultima che si è prontamente difesa in un articolo pubblicato sul portale TPI. La giurata di Ballando con le Stelle ha dato una versione ben diversa dei fatti e sicuramente questo scontro farà discutere nelle prossime settimane.

La verità di Selvaggia Lucarelli sull’intervista fatta a Fiorello

“È con un’incontenibile meraviglia che apprendo, oggi, di essere un’amica di Fiorello. Non frequento Fiorello, non siamo amici, ci siamo sentiti al telefono una sola volta cinque anni fa”, ha precisato Selvaggia Lucarelli. La 45enne ha confermato che è stato Fiorello a cercarla dopo che lei sui social network l’ha definito “permaloso”. Stando a quello che sostiene la Lucarelli, un’ora dopo la pubblicazione dell’articolo, Fiorello l’ha ricontattata per rimproverarla di aver pubblicato il contenuto della telefonata. La Lucarelli allora ha rimarcato di non essere una sua amica e di non gradire i suoi toni. Non solo: a detta di Selvaggia lui non mai chiesto che le sue dichiarazioni restassero segrete.

Selvaggia racconta una storia diversa da quella di Fiorello

Sempre stando a quello che ha rivelato Selvaggia Lucarelli, Fiorello le ha inviato un messaggio vocale per dirle con toni più pacati che ora gli altri giornalisti ce l’avevano con lui perché non aveva rilasciato un’intervista a loro sulla faccenda. “Meraviglioso. Quindi il problema non era il contenuto dell’intervista, il cyberbullismo, Tiziano Ferro, no, il problema di Fiorello era esattamente quello sollevato dal mio articolo: l’idea di avere dei nemici. Giornalisti poi. Quelli che magari scrivono che non sei il migliore, il mattatore, l’idolo indiscusso anche oltre la stratosfera”, ha sottolineato Selvaggia.