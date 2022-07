Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “È reato”

Una nuova polemica ha acceso recentemente gli animi tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Non è un mistero che tra la giornalista e l’imprenditrice digitale non scorra esattamente buon sangue e, anche in questa occasione, la Lucarelli non le ha di certo mandate a dire. La “pietra dello scandalo” è stata un video su TikTok condiviso dalla bionda influencer, attraverso il quale ha candidamente ammesso di aver rubato biancheria in un hotel. Un pratica da lei ritenuta comune, come si evince dal commento: “Ditemi che voi non lo fate.”

Quello che doveva essere un contenuto caricato a cuor leggero, con lo scopo di divertire gli utenti, non ha sortito l’effetto sperato in Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista televisiva ha difatti condiviso la clip incriminata sulle proprie Instagram Stories, criticando pesantemente l’imprenditrice digitale.

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. – ha tuonato senza mezzi termini la giornalista, che ha poi proseguito – È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso.”

Un atteggiamento da alcuni tacciato come “ipocrita”, quello adottato da Chiara Ferragni, soprattutto dopo l’appello dell’imprenditrice digitale rivolto al sindaco di Milano, Beppe Sala. In quell’occasione, la bionda influencer si era detta spaventata e “amareggiata” per la continua violenza nel capoluogo lombardo. “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero“, aveva affermato la Ferragni in quell’occasione.

Chiara Ferragni attaccata da Selvaggia Lucarelli: scoppia la polemica

Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito il suo intervento contro la moglie di Fedez. L’opinionista televisiva si è rivolta sia alla diretta interessata che a chiunque abbia messo like al contenuto incriminato, ribadendo che sottrarre oggetti appartenenti a una struttura alberghiera sia un furto a tutti gli effetti. In quanto tale può essere “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.”

Insomma, ancora una volta in Ferragnez sono sotto attacco da parte di Selvaggia Lucarelli. Nel corso dei mesi precedenti, la nota giornalista era insorta contro la decisione di Fedez di condividere pubblicamente le registrazioni delle sue sedute di psicoterapia. Se il rapper milanese si era detto motivato a voler sensibilizzare sulla questione, la Lucarelli ha tacciato il gesto narcisismo ed esibizionismo.