Selvaggia Lucarelli, l’attacco alla d’Urso stavolta è pesantissimo: l’accaduto

Live – Non è la d’Urso, Selvaggia Lucarelli attacca duramente Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una critica pesantissima ai programmi di Barbara d’Urso e alla conduttrice stessa commentando una serie di video presi dalle sue trasmissioni che proprio non ha gradito; la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stato il racconto di Rocco Siffredi a Live – Non è la d’Urso che, commentato con simpatia dal Web in queste ore, non è andato giù all’opinionista e giudice di Ballando con le stelle: a suo avviso infatti Siffredi ha esagerato perché ha fatto passare un messaggio sbagliatissimo. Leggiamo assieme ciò che ha scritto nelle ultime ore.

Selvaggia Lucarelli: anche Roger Garth nel mirino, il motivo

“Ieri – ha così esordito Selvaggia sui suoi principali profili social – Siffredi dalla d’Urso ha raccontato il seguente episodio, che sarebbe accaduto al funerale della madre”. L’episodio lo conosciamo tutti, e preferiamo evitare di trascriverlo, anche perché il cuore del commento di Selvaggia è nelle righe successive: “Ora, a parte lo squallore – ha commentato –, nessuno gli ha fatto notare che boutade o no, me…rlo in b…a a una che non te lo ha chiesto non è un aneddoto spiritoso. Il venerdì precedente – così ha continuato Selvaggia riferendosi a Roger Garth – questo tizio del video qui sotto, sempre dalla d’Urso, ha detto a un’ospite che parlava di spray abbronzante: ‘Preferisco essere sbattuto (pallido) in questo modo che come te in un altro!’. E nessuno l’ha cacciato fuori. Anzi. Un po’ dopo gli è stato chiesto cosa intendesse e lui mentendo ha farfugliato qualcosa senza alcun senso”. Questi due episodi hanno permesso a Selvaggia di arrivare al dunque e di lanciare accuse davvero pesanti, soprattutto se pensate alle tante volte in cui Barbara ha parlato di lotta alla violenza sulle donne e non solo.

Barbara d’Urso, la critica della Lucarelli è pesante: “Spettacolo osceno”

“Mi raccomando – ha concluso la Lucarelli –, poi la signora continui a parlare di femminismo. Uno spettacolo osceno. Io davvero mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo, e sia anzi accompagnato da risate e comunicati trionfanti”. Selvaggia non si è trattenuta e ha anche postato dei video sui suoi profili, quindi ci aspettiamo che in qualche modo e con i suoi tempi, che non sono mai tardivi, la d’Urso risponderà a sua volta. Il post dell’opinionista potete trovarlo sui suoi profili Twitter e Facebook e tra le storie Instagram.