Selvaggia Lucarelli assillata dallo stalker: “Spaventoso. So chi è”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di togliersi ben più di un sassolino dalle scarpe. Nelle ultime ore su Instagram ha rivelato di essere vittima di stalking da un po’ di anni. Aveva già accennato alla questione, ma ora la giornalista è stanca e ha voluto mettere tutte le carte in tavola.

Quando si fa giornalismo di inchiesta e si va a scomodare personaggi ”loschi”, succede di incappare in nemici. Lo sa bene Selvaggia Lucarelli che rivela di essere vittima di uno stalking assillante e asfissiante ormai da anni, da parte di una persona che conosce benissimo. I fatti risalgono ad alcuni anni fa, quando Lucarelli fece un’inchiesta su questa persona, portando prove concrete di comportamenti illeciti verso studentesse sia italiane che statunitensi. Portato in tribunale e affidata la questione alla legge, Selvaggia pensava di chiudere questo capitolo e di aver liberato i social dall‘ennesimo truffatore. Non aveva idea che di lì a poco, quella stessa persona avrebbe iniziato una campagna diffamatoria nei suoi confronti che avrebbe messo radici ovunque.

Selvaggia Lucarelli sul suo stalker: “La polizia sa chi è, nessuno lo ferma e lui diffonde fake news su di me”

Per capire la gravità della situazione in cui vive ogni giorno Selvaggia Lucarelli da anni, basta andare su Google e cercare il suo nome. Tra i primi risultati esce un blog dedicato a lei ”Selvaggialucarelli.blog” e a prima vista sembrerebbe un sito ufficiale di notizie, ma niente di più falso. Riporta lei stessa nelle storie Instagram alcuni degli articoli di cui il blog è pieno. Articoli che la vogliono indagata per la qualunque, articoli falsi e diffamatori, truffe varie, con tanto di testimonianze di presunte ”vittime” che accusano lei di stalking. A raccontarla così sembra una trama surreale di un film, eppure è la vita che fa Selvaggia ogni giorno! Sui social spuntano come funghi articoli che riportano il suo nome legati a vicende giudiziarie all’estero, di cui lei è totalmente all’oscuro e lei non ne può più, giustamente.

Qual è il bello? Che lei appunto sa benissimo chi si cela dietro questo siti e dietro questi articoli, che le persone che l’accusano mostrano sempre nome e cognome ben visibili in ogni attacco alla sua persona, ma nessuno fa niente. Nelle storie Instagram in cui racconta la sua epopea, Selvaggia fa il nome e il cognome del suo stalker e mostra le prove. La polizia è a conoscenza di questa situazione, con denunce su denunce a carico dei soggetti, ma niente, restano liberi di operare e di diffondere notizie false sulla Lucarelli. La giustizia italiana è lenta e a volte impossibile da capire, ma a volte si finisce davvero nel surreale! Pensa essere un personaggio famoso e sapere che esistono blog che diffondono notizie false sul tuo conto con tanto di sconosciuti che raccontano episodi mai successi in cui tu gli hai fatto stalking!