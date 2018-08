Selvaggia Lucarelli, aggiornamento sulla madre scomparsa: “È stata ritrovata”

Selvaggia Lucarelli, ultimo aggiornamento sulla scomparsa della madre: “È stata ritrovata. Sta Bene”

La madre di Selvaggia Lucarelli, scomparsa ieri pomeriggio, è stata oggi ritrovata. A dare la lieta notizia, pochi minuti fa, è stata la blogger in persona sul suo profilo ufficiale di Facebook. La signora sta bene e, stando a quanto scritto da Selvaggia, è stata portata a casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco. “Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco” ha fatto sapere la Lucarelli sui social “Sta bene. Grazie a tutti. In modo particolare ringrazio i sindaci di Vasto e Cupello, la polizia, il maggiore Consales dei carabinieri (e i carabinieri tutti), le squadre della protezione civile, i volontari delle squadre cinofile, l’assessore Silvio Paolucci e soprattutto i vigli del fuoco credo del comando provinciale di Chieti che l’hanno trovata. (ringrazio Igor, il pilota! ) Dimentico senz’altro qualcuno, mi scuso, ma è stata una lunga notte”.

Ritrovata la madre di Selvaggia Lucarelli, la signora era scomparsa ieri: ecco cosa è successo

A lanciare l’allarme sulla scomparsa della madre è stata ieri Selvaggia Lucarelli. La signora, alle 14:00 si era recata in ospedale, al centro di Vasto (in Abruzzo), perché si era fatta male ad un gomito. Lasciata sola in una stanza, prima di fare la risonanza, la mamma della Lucarelli si è allontanata a causa di una piccola distrazione del marito.“Soffre di Alzheimer” aveva subito fatto sapere la blogger “Non si era mai persa“. Oggi, però, dopo una notte sicuramente intensa, la signora è stata ritrovata nei pressi di Monteodorisio, stava camminando nelle campagne della zona.

Selvaggia Lucarelli, dopo il terrore l’ironia: il commento della blogger per esorcizzare la paura provata

Tutto, fortunatamente, si è concluso per il meglio e il peggio, per Selvaggia e i suoi cari, è ormai passato. Insieme al suo post, forse per esorcizzare la paura provata, la Lucarelli ha anche voluto sdrammatizzare tutto alla fine ironizzando sull’accaduto: “Tutto per passare una notte fuori casa” ha infatti scritto la blogger “Una scusa valida da raccontare a mio padre”.