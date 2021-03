Selena Gomez lascia la musica? Le parole che allarmano i fan

Selena Gomez pronta a non cantare più. L’ex stellina Disney ha rilasciato una lunga intervista a Vogue Usa che ha lasciato tutti senza parole. L’ex fidanzata di Justin Bieber si è raccontata a 360 gradi, dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo fino al successo mondiale raggiunto oggi. Senza dimenticare i problemi di salute e le difficoltà incontrate a causa del gossip e delle critiche, che l’hanno ferita molto.

Tra una dichiarazione e l’altra la 28enne ha parlato della possibilità di abbandonare per sempre il mondo della musica. La passione per le sette note non è mai scemata ma le recensioni negative hanno turbato parecchio Selena che, come sappiamo, ha combattuto a lungo contro il lupus e ha avuto diversi periodi di stress.

Selena Gomez ha ammesso:

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ Ho sentito che Lose You to Love Me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza”

Nonostante le stroncature di certi critici musicali Selena Gomez è grata che tanta altra gente apprezzi il suo lavoro musicale e per questo è decisa a fare un altro disco. Magari un album diverso, che sarà il suo quarto da solista (tre della sua discografia sono stati realizzati con il gruppo The Scene). A tal proposito l’artista di origini messicane ha ammesso:

“Voglio fare un ultimo tentativo prima di, forse, ritirarmi dalla musica. Devo essere cauta”

Se il futuro nel mondo della musica è poco chiaro diverso il discorso in altri settori. Selena Gomez non ha alcuna intenzione di mollare la recitazione, altra sua grande passione. L’ultima volta al cinema è stata nel 2019, nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York.

Non sono da escludere poi le esperienze televisive. Il cooking show Selena+Chef, in onda su HBO Max, è stato un grande successo negli Stati Uniti tanto che si sta lavorando alla seconda stagione. Selena Gomez ricopre per questo progetto il duplice ruolo di conduttrice e produttrice.

Selena Gomez è inoltre una doppiatrice: diversi i cartoni animati e film a cui ha prestato la sua voce. L’ultimo in ordine cronologico è stato Doolittle con Robert Downey Jr, dove ha doppiato il personaggio della giraffa Betsy.

E l’amore? Selena Gomez resta single. Dopo la tormentata relazione con Justin Bieber e quella breve con The Weeknd è ancora alla ricerca del grande amore.