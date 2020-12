Selena Gomez avvistata con Butler, volto NBA: cosa bolle in pentola?

Selena Gomez è pronta a voltare pagina in amore. La cantante è stata più volte vista in dolce compagnia negli ultimi tempi e il fortunato è Jimmy Butler, giocatore NBA e precisamente dei Miami Heat. Al momento non si parla ancora di fidanzamento o di nuova coppia, ma qualcosa sta accadendo. I due sono stati avvistati durante una cena insieme e da quel momento è scattata la caccia alla famosa fonte vicina a uno dei due e che è ben informata sui fatti. E! News l’ha trovata e ha reso noto che tra Selena Gomez e Jimmy Butler in effetti qualcosa sta succedendo.

I due sono usciti insieme alcune volte mentre Selena Gomez si trovava a New York: il campione NBA le ha chiesto di uscire a cena e lei ha accettato. Hanno passato una bella serata insieme, tant’è che poi sono usciti di nuovo insieme. Dopo vari appuntamenti, Selena sembra sia rimasta colpita da Butler e lo ritenga un ragazzo fantastico. Per ora comunque non si potrebbe parlare ancora di fidanzamento, ma di una conoscenza. Si stanno frequentando, insomma.

Selena pare si ritenga ancora single, tuttavia è aperta a tutto ciò che potrà succedere. Solo in seguito prenderanno delle decisioni. Sempre secondo questa fonte ben informata, la cantante di recente sarebbe più aperta e pronta ad avere degli appuntamenti romantici. I suoi amici starebbero provando in tutti i modi a convincerla a buttarsi in una nuova relazione, ma lei fino a oggi non ne ha voluto sapere e ha sempre risposto che le piace essere single.

Forse Jimmy Butler riuscirà a farle cambiare idea: chissà che non sia proprio il cestista quello giusto con cui tornare a credere nell’amore!

Selena Gomez, la descrizione del suo uomo ideale

Un anno fa la cantante ha rilasciato un’intervista a una radio inglese, Capital FM, e ha descritto come dovrebbe essere il suo ragazzo ideale. Di sicuro deve avere senso dell’umorismo e amante dell’avventura, perché le piacciono le persone divertenti. Selena non ama l’arroganza e non apprezza le persone che si mettono in mostra. Una delle cose che più la preoccupano è avere a che fare con una persona che le sta vicino solo per la sua fama, in più ha il timore di non accorgersene.