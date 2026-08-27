“Sei un’esibizionista”, la risposta onesta di Belén lascia di sasso: poi l’amaro commento su Gaetano Fidanzati

Belén Rodriguez continua a essere al centro del gossip estivo. La showgirl argentina in questo periodo è attivissima sui social. Oltre a postare molti contenuti, spesso risponde ai fan, molti dei quali le rivolgono commenti positivi. Non mancano però coloro che criticano alcune sue scelte. Nelle scorse ore, un utente l’ha definita un’esibizionista sempre in cerca di visibilità. Un’opinione che non è passata inosservata alla modella, la quale ha replicato in modo tanto sincero quanto sorprendente. Conversando con un altro follower ha dato una risposta sulla sua attuale situazione sentimentale. Da quanto ha scritto, sembrerebbe emergere che il rapporto con Gaetano Fidanzati non navighi in acque calme.

Belén Rodriguez trasforma una critica in un punto di forza: “Sì, sono un’esibizionista”

Su Instagram, un utente ha attaccato Belén, affermando che sia un’esibizionista alla perenne ricerca di risalto a livello mediatico. Rodriguez non se l’è presa. Anzi, ha confermato quanto scritto dal follower. “Amore, se non fossi un’esibizionista non farei il lavoro che faccio, cioè esibirmi. Il suo discorso non fa una piega”, ha scandito la showgirl, il cui intervento ha raccolto diversi like. La persona in questione pensava di ferire la 41enne. Si è sbagliata evidentemente.

La situazione con Gaetano Fidanzati

Per quanto riguarda il lato sentimentale, la situazione con Gaetano Fidanzati rimane avvolta nel mistero. Dopo il caso di Ferragosto, i due non sono più apparsi insieme. Rapido riassunto della vicenda: la showgirl ha passato la notte tra il 14 e il 15 agosto a Porto Cervo in compagnia di alcuni amici ed è stata diffusa una paparazzata in cui è sembrato che si tenesse per mano con un ragazzo. Fidanzati quella sera era lontano, a Forte dei Marmi. Intervistato da Gabriele Parpiglia, ha dichiarato di non essere al corrente dei movimenti della fidanzata, affermando che alcuni aspetti della vicenda non gli tornavano. Alla luce di tali fatti, ha messo in pausa la relazione.

Da quel momento i due non si sono più mostrati insieme pubblicamente. Non è chiaro se la crisi sia stata superata oppure no. La situazione non sarebbe delle migliori. A spingere a crederlo è anche un commento recente di Belén, che a una donna che le ha scritto che si merita una persona che la ami veramente e la renda felice, ha così risposto: “Succederà”. Ha usato il futuro e non il presente, non proprio un dettaglio da poco. Dunque pare che in questo momento ritenga che al suo fianco una persona simile non ci sia.