Nuova fiamma per Sebastian Stan, l’attore noto ai più per il ruolo di Winter Soldier nei film Marvel. Il 37enne è stato pizzicato in atteggiamenti inequivocabili con una collega, la spagnola Alejandra Onieva (28). L’attrice è molto nota in Italia: ha recitato nelle prime stagioni de Il Segreto nei panni di Soledad, la figlia della perfida Donna Francisca. Di recente è entrata nel cast di Alto Mare, una serie targata Netflix. La nuova coppia non ha annunciato pubblicamente il loro amore ma è stata beccata dai paparazzi. Prima su uno yacht al largo delle Baleari, tra scherzi d’acqua e baci appassionati, poi mano nella mano durante una passeggiata romantica nel centro di Ibiza. A quanto pare i due si sono concessi una romantica vacanza a Ibiza prima di tornare ai rispettivi impegni di lavoro. Stan è atteso sul set di The Falcon & The Winter Soldier, la serie televisiva spin off delle pellicole di Captain America prossimamente in onda su Disney +. Le riprese del nuovo telefilm sono state bloccate lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus ma dovrebbero riprendere a breve.

Il passato amoroso di Sebastian Stan e Alejandra Onieva

Sebastian Stan ha una vera e propria passione per le attrici. La prima storia importante è stata quella con Leighton Meester, sbocciata sul set di Gossip Girl, dove lei interpretava la protagonista Blair mentre lui ricopriva il ruolo secondario di Carter. I due si sono amati dal 2008 al 2010. Successivamente Sebastian ha frequentato altre colleghe: Dianna Agron (Quinn in Glee), Jennifer Morrison (Emma in C’era una volta), Margarita Levieva (Emily in Revenge). Alejandra Onieva, invece, è stata legata per diverso tempo al modello Nicolas Labelle ma la storia è finita nel 2016. Si è parlato in passato anche di un flirt con Miguel Angel Munoz, il famoso Rober di Paso Adelante, ma i pettegolezzi non sono mai stati confermati.

Quando e come si sono conosciuti Sebastian e Alejandra

Al momento in cui scriviamo non è chiaro come e quando si siano conosciuti Sebastian Stan e Alejandra Onieva. Il loro sarà un amore importante o si rivelerà solo una passione estiva? Lo scopriremo solo vivendo…