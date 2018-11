Sebastian di Amici, nuovo lavoro a Londra: grandi soddisfazioni per il ballerino

Sebastian di Amici conquista Londra: nuovo lavoro e grandi soddisfazioni per il ballerino

Sebastian Melo Taveira, ex allievo di Amici, conquista Londra. Il ballerino, al momento, si trova nella capitale inglese per lavorare ad un nuovo progetto. Sebastian sarà uno dei protagonisti di Magic Mike Live London, spettacolo danzante e acrobatico che, da questo mese, gli permetterà di esibirsi al teatro Hippodrome Casino della città. Il ballerino di Amici farà parte di un cast di artisti provenienti da tutto il mondo. Dando uno sguardo alla pagina Instagram dello show, però, Sebastian sembra oggi uno di quelli che ha riscosso il maggior successo tra le fan.

Sebastian di Amici protagonista di Magic Mike Live London: sorpresa nella metro di Londra

Che Sebastian sia sempre stato un animale da palcoscenico è risaputo. Il suo modo di danzare, infatti, ha subito conquistato pubblico e critica ad Amici. Il ballerino riesce tuttora a trasmettere così tanto con il corpo che la produzione di Magic Mike Live London ha scelto addirittura una sua immagine per promuovere lo spettacolo. A mostrare fiero il manifesto pubblicitario dello show londinese con lui stampato sopra, enorme e affisso in una parete di una delle tante linee metropolitane di Londra, è oggi lo stesso Sebastian sui social.

Sebastian Melo Taveira dopo Amici spicca il volo: un talento nato a Canale 5 e destinato a crescere

Fin dal suo ingresso ad Amici Sebastian è riuscito a distinguersi per il suo grande talento. Bravo, dedito al lavoro e apprezzatissimo dagli addetti ai lavori, come ballerino è riuscito a collezione grandi successi anche dopo l’esperienza nel talent. Durante l’ultima puntata del serale, per esempio, ricevette una roposta di lavoro da parte di Eleonora Abbagnato in persona. L’anno successivo, come molti sanno, divenne a pieno titolo un membro del cast dei ballerini professionisti di Amici.