Sean Penn si è sposato per la terza volta? Matrimonio segreto, chi è lei

La notizia ancora non si diffonde a macchia d’olio in Italia ma all’estero ne stanno parlando da un po’ di ore: pare che Sean Penn si sia sposato in gran segreto con Leila George, ventottenne che – come forse saprete – sta con lui dal 2016. Un rapporto solido dunque per una coppia che stando alle ultime indiscrezioni ha deciso di coronare il suo sogno d’amore in un periodo difficile per il mondo intero a causa del Covid-19. Sarà vero? Non sarà vero? Le indiscrezioni sono innumerevoli e vengono anche da riviste e blog accreditati, dunque non abbiamo ragione di dubitarne; il punto è che né Sean Penn né Leila George hanno confermato il matrimonio, ed è per questo che non possiamo dare per certa l’ufficializzazione dell’unione tra i due. Com’è stato scoperto allora? Voci. Attendibili. Da parte di qualcuno molto vicino alla coppia.

Il due volte premio Oscar Penn avrebbe sposato la sua Leila dopo aver maturato delle certezze sul loro amore e sulla loro affinità in ben quattro anni; ricordiamo che solo nel 2015 si era lasciato con Charlize Teron e che nel 2016, proprio quando la coppia si è conosciuta, non vi erano sicurezze neanche su una loro eventuale frequentazione. Pare che a unirli sia stata la volontà inossidabile di impegnarsi per gli altri: per fare solo uno dei tanti esempi possibili, lo scorso aprile Penn e Leila sono stati visti insieme a fare da volontari in un centro di Los Angeles destinato ai controlli per il Covid-19; a marzo avevano partecipato a un gala per la raccolta fondi organizzata per intervenire sulla difficile situazione degli incendi in Australia. A far scoccare la scintilla però sembra sia stata la registrazione di un audio-libro.

Matrimonio Sean Penn e Leila George: la conferma arriva dall’amica Irena

A parlare del matrimonio è stata un’amica dei due, Irena, con un post in cui ha messo in evidenza degli anelli, da una parte quelli di fidanzamento, dall’altra le fedi: a riportarlo è stato People che ha anche citato le poche parole usate dall’amica della coppia (“Siamo felicissimi per il matrimonio di Leila George e Sean Penn”). Arriverà prima o poi anche la conferma dei due presunti novelli sposi? Potrebbe darsi. Ricordiamo che nel caso questo sarebbe il terzo matrimonio di Sean Penn che ha già sposato in passato sia Madonna sia Robin Wright. Al momento pare non si parli di figli, anche perché Sean è già padre di Hopper, ventisei anni, e Dylan, ventotto anni, avuti entrambi dalla Wright. Se ne sapremo di più, e sicuramente qualcosa emergerà, ve ne metteremo immediatamente a conoscenza.