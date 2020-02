Chi vuol essere milionario? “Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina”: ecco chi l’ha detto

“Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina”, lo ha detto Little Richard. Su questa domanda è caduto il simpatico dentista bergamasco che era giunto al quesito numero 12 da 70mila euro. La risposta data ed errata è stata “Freddie Mercury”. Ma torniamo a Little Richard, al secolo Richard Wayne Penniman (Macon, 5 dicembre 1932), che è un cantautore americano, noto anche con il nome di The Original King of Rock and Roll (“Il vero re del Rock and Roll”). Figura di grande influenza sulla storia della musica e sulla cultura popolare del XX secolo, i suoi lavori più celebrati appartengono soprattutto agli anni cinquanta.

Little Richard, mito della musica mondiale

Little Richard ha avuto un grande impatto su diversi generi, in particolar modo sul soul e sul funk. Il cantautore, grazie al suo talento, il suo carisma e le sue doti, è stato fonte di ispirazione per numerosi musicisti che sono arrivati dopo di lui. Per questo Richard è stato più volte onorato da varie istituzioni. Oggi è presente nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, solo per citare i due riconoscimenti più prestigiosi. La sua canzone Tutti Frutti rimane immortale ed è stata inserita nel 2010 nella Biblioteca del Congresso per il suo “sound ritmato e irresistibile.

Chi vuol essere milionario?, un successo che dura da 20 anni

Chi vuol essere milionario?, il cui ‘antenato è stato Chi vuol essere miliardario?, è sbarcato in Italia nella stagione 2000/2001 (quest’anno festeggia il ventennale) in onda su Canale 5. Volto storico del quiz show è quello di Gerry Scotti. La versione originale del format è inglese (Who Wants To Be a Millionaire?) e deve la sua fortuna agli ideatori David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight; è stato prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador ed è stato trasmesso in più di 120 nazioni del mondo.