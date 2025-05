Scoppia l’amore su l’Isola e scatta il confronto tra Gentili e Ventura

L’edizione 2025 de l’Isola dei Famosi è appena cominciata e già assistiamo a dinamiche scoppiettanti. Più di qualche naufrago sembra intenzionato ad abbandonare la playa per tornarsene comodamente in Italia. Le fatiche e le mancanze affettive si fanno sentire. Se a questo aggiungiamo la fame e l’insonnia, la combo è micidiale. Così Antonella Mosetti, tra una lacrima e un tentativo di ripresa, a fatica porta avanti le sue giornate accaldate sull’isola. Ma sembra davvero propensa a rientrare a casa.

Poi ci sono, come in ogni edizione, i cosiddetti “fuori legge”. Stiamo parlando di quelli che, nel bene o nel male, devono infrangere le regole. Come ultimo esempio abbiamo Mirko Frezza che ha voluto fare di testa sua, mettendo a rischio l’intero gruppo di appartenenza. Infatti l’attore ha deciso di cuocere con il fuoco del gruppo i pesci pescati dall’altro gruppo, quello dei Giovani. Il fuoco, elemento tanto cercato quanto odiato, è stato oggetto di scandalo già nella scorsa puntata andata in onda. Quando due dei Giovani, Spadino e Leonardo Brum, hanno cercato di accenderlo con l’aiuto di un accendino. Oggetto assolutamente vietato. Sia per logiche di gioco che per rischio di possibili incendi.

Isola dei famosi: si sta già formando la prima coppia?

Ma arriviamo all’elemento cardine che non manca mai in ogni reality che si rispetti: l’amore. Girano voci che due naufraghi si siano appartati dietro a delle palme per amoreggiare. Non si conoscono i nomi dei concorrenti in questione ma presto ne sapremo di più. Per il momento è stata Deianira Marzano a tirar fuori la notizia. Nel chiacchiericcio del web si mormora il nome di Chiara Balistreri ma ancora non si sa nulla di certo.

I dubbi sulla conduzione di Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi non racconta nulla di nuovo rispetto alle scorse edizioni. I vip scelti sono sicuramente azzeccati. Ma sorge un dubbio per chi si trova al comando della trasmissione. In molti, infatti, ritengono che Simona Ventura, opinionista de l’Isola dei Famosi, sia stata ingiustamente declassata. I suoi interventi sono sempre opportuni e, visto il ruolo che incarna, può permettersi di giudicare con più efficacia. Cosa che non può fare la conduttrice dal momento che deve sempre rimanere super partes. Questo potrebbe essere un valido motivo per cui la Ventura abbia deciso di accettare il ruolo offerto.

A prescindere da Simona Ventura, le critiche sulla guida un po’ sottotono della Gentili non si fermano. Probabilmente la giornalista deve solo avere il tempo di prendere le giuste misure. Capire che l’andamento di un reality si discosta enormemente dai talk politici a cui lei è abituata. Nei quali, sinceramente, spiccava maggiormente. C’è tempo per capire chi sopravviverà a questa Isola. Noi attendiamo con dedizione.