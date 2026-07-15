Scontro tra Paolo Belli e un pedone, il 41enne muore: l’artista al pronto soccorso sotto shock

Il conduttore e volto di Ballando con le Stelle Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui è morto un uomo di 41 anni, Alessandro Magnani. Da quanto riferito dal quotidiano Il Resto del Carlino, l’artista, mentre era in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con il pedone. La tragica vicenda si è verificata lunedì 13 luglio, intorno a mezzogiorno. Secondo la ricostruzione, il 41enne deceduto, che lavorava presso una società di servizi ed era un allenatore di pallavolo, stava camminando a Cognento, verso via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola (Emilia-Romagna). Aveva da poco lasciato la sua auto per consegnare una notifica che segnalava l’interruzione temporanea dell’energia elettrica nell’area per via di alcuni lavori, quando sarebbe avvenuto l’incidente mortale.

Paolo Belli sotto shock dopo l’incidente in cui è morto un uomo di 41 anni

Paolo Belli sarebbe entrato in collisione con l’uomo mentre era in sella alla sua bici. Si è subito compreso che le condizioni di Magnani erano critiche. Il 41enne è quindi stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove successivamente si è spento nel reparto di Rianimazione. Sempre Il Resto del Carlino riferisce che Belli, nell’impatto, ha riportato lievi traumi fisici: è comunque stato affidato al personale sanitario del pronto soccorso di Guastalla perché in stato di shock.

L’artista, provato, ha manifestato un forte stress e ha più volte domandato informazioni sulle condizioni del pedone coinvolto nell’incidente. “Fatemi sapere come sta quell’uomo. Come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni?”, avrebbe più volte ripetuto. Subito sono stati avviati gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto.

Non si esclude l’ipotesi del malore

Le ipotesi al vaglio sarebbero due: la prima è che Magnani sia morto a causa del trauma cranico riportato dopo lo scontro con Belli; la seconda è che potrebbe essere stato colto da un malore prima dell’urto e per questo motivo non si sarebbe accorto dell’arrivo del conduttore, che procedeva a velocità ridotta in bici.

A far ipotizzare un malore contribuisce anche il fatto che la vittima quando è caduta sulla strada non avrebbe compiuto alcun movimento per proteggersi o attutire il colpo. È probabile che verrà disposta l’autopsia sul corpo del 41enne. E non si esclude che la magistratura apra un fascicolo per omicidio stradale.