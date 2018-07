Scommessa Hunziker-Lagerback: ha vinto Filippa, Michelle dovrà pagare pegno

La scommessa di Michelle Hunziker e Filippa Lagerback su Svezia vs Svizzera: ha vinto Filippa!

Michelle Hunziker e Filippa Lagerback pochi giorni fa hanno fatto una scommessa riguardante i Mondiali di calcio in Russia. In vista della partita Svezia vs Svizzera, la svedese Filippa Lagerback e la svizzera Michelle Hunziker hanno deciso di sfidarsi con una scommessa con tanto di pegno. La partita si è svolta il 3 Luglio ed è stata vinta dalla Svezia, e dunque da Filippa Lagerback, per 1 – 0. Durante tutta la partita le due donne hanno condiviso foto e video di sostegno alla propria squadra con i colori della propria nazionale sulle Ig stories. Ma l’unica che ha festeggiato alla fine è stata la svedese Filippa Lagerback.

Michelle Hunziker dovrà pagare pegno, la scommessa è stata vinta da Filippa Lagerback

Michelle Hunziker ha perso la scommessa contro Filippa Lagerback e adesso dovrà pagare pegno. Cosa dovrà fare Michelle? La Hunziker dovrà andare in piazza con la bandiera svedese e cantare una canzoncina svedese che le è stata insegnata proprio dalla svedese e vincitrice della scommessa Filippa Lagerback. “Ciao Michelle, tu stai imparando la canzoncina in svedese? Mi raccomando vai in piazza” ha detto nelle stories Filippa prima della vittoria della Svezia. La Lagerback ci ha visto bene, la Svezia ha vinto e adesso aspettiamo il video del pegno di Michelle Hunziker.

Quale pegno avrebbe dovuto pagare Filippa Lagerback in caso avesse vinto Michelle Hunziker?

Filippa Lagerback non dovrà pagare pegno perché la scommessa è stata vinta proprio da lei. Ma cosa avrebbe dovuto fare nel caso? Filippa Lagerback sarebbe dovuta entrare in un bar in Svezia con una bandierina della Svizzera e urlare “Forza Svizzera”.