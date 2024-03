Scintille d’amore tra Checco Zalone e Virginia Raffaele? Parla Corona

L’ultimo scoop firmato Fabrizio Corona coinvolge due personaggi di spicco del panorama comico italiano: Checco Zalone e Virginia Raffaele. Stando alle parole del Re dei Paparazzi, i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Una vera e propria bomba pubblicata direttamente su Dillingernews, il suo giornale online dedicato al mondo del gossip e dello spettacolo.

La rivelazione bomba di Fabrizio Corona

Lo scoop relativo alla freschissima love story tra Checco Zalone e Virginia Raffaele ha tutte le carte in regola per mettere definitivamente in ombra la separazione di “Ferragnez”. A quanto pare il comico pugliese avrebbe detto addio alla sua storica compagna e ora le sue attenzioni sarebbero tutte rivolte nei confronti della collega imitatrice che attualmente sta raggiungendo l’apice della sua carriera.

Il principale indizio riportato da Corona a conferma delle sue parole è un investimento immobiliare compiuto dallo stesso Zalone che, a quanto pare, avrebbe deciso di compare una nuova casa a Roma: “Checco Zalone ha comprato una casa a Roma, i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati”, si legge sul profilo Instagram di Dillinger.

Il motivo che avrebbe spinto il comico a fare questo acquisto sarebbe quindi la volontà di vivere in tranquillità la sua nuova relazione amorosa: “Il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace”, ha poi aggiunto Corona.

Naturalmente, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di indiscrezioni, senza reali prove o indizi sull’effettiva separazione di Zalone dalla compagna, e nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato o smentito la notizia. Per questo motivo lo scoop di Corona è da prendere con le pinze.

Intanto Virginia Raffaele sarà ospite a Che tempo che fa proprio questa sera, domenica 17 marzo, insieme ad Antonio Albanese: chissà se sceglierà di parlare della vicenda o deciderà di soprassedere a causa dell’assenza dell’altro grande protagonista della storia.

Chi è la storica compagna di Zalone

Il nome della donna che per tanti anni ha occupato il cuore e la mente di Checco Zalone è Mariangela Eboli. I due stanno insieme dal 2006 e hanno avuto due splendide bambine: Gaia e Greta venute rispettivamente al mondo nel 2013 e nel 2017. La donna risulta essere originaria della provincia di Bari e ha anche lavorato come cantante prima di incontrare Checco Zalone. Nel corso della loro storia d’amore sono state tante le occasioni nelle quali i due si sono trovati a lavorare insieme: il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto in qualità di comparsa nei film “Che bella giornata” e “Cado dalle nubi” ma il suo principale lavoro, a oggi, è l’amministrazione di Mzl, l’azienda fondata dal compagno.

Per il resto non sono molte le informazioni a disposizione su Mariangela Eboli. Si tratta infatti di una donna molto discreta e che preferisce mantenere un certo riserbo sulle questioni più delicate della sua sfera privata.