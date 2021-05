Scialpi ritrova l’amore: il nuovo fidanzato è spagnolo e ha 23 anni

By

Serenità per il cantante 58enne, che qualche tempo fa ha divorziato dal suo manager Roberto Blasi

Nuovo amore per Giovanni Scialpi. Il famoso cantante ha presentato sulle pagine del settimanale Nuovo il suo nuovo fidanzato. Il fortunato si chiama Louis Pirreras, ha 23 anni ed è uno spagnolo che vive da tempo a Brescia. L’artista e la sua dolce metà si sono conosciuti sui social network.

Dopo lunghe chiacchierate digitali sono arrivati i primi appuntamenti a Roma dove Shalpy e Louis hanno capito di essere molto simili. I due condividono la passione per la musica (anche Louis è un cantante) e stanno lavorando ad un inedito progetto rigorosamente top secret. Un progetto che vedrà Giovanni nelle vesti di produttore.

Nessun problema per la differenza d’età – di ben 35 anni – per Giovanni Scialpi. Il cantante diventato famoso negli anni Ottanta ha spiegato che Louis è un ragazzo intelligente e molto maturo nonostante non abbia neppure trent’anni.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Shalpy ha ammesso di aver già conosciuto la famiglia di Louis. Una famiglia bella e affiatata, come assicurato da Giovanni. Inoltre la madre di Louis è sempre stata una grande fan di Scialpi.

“Non avevo più nessuno al mondo. Forse la mia adorata mamma, che è salita in Cielo, e lo zio di Louis, che è scomparso di recente, hanno fatto in modo che ci incontrassimo”

La madre di Scialpi è morta nel 2018 dopo aver combattuto a lungo contro l’Alzheimer. Malattia subdola, che ha costretto il cantante a “lasciare” la madre in una casa cura, con la speranza di avere dei miglioramenti che di fatto non sono mai avvenuti. Giovanni è sempre stato molto legato alla madre.

Prima di conoscere Louis Pirreras, Giovanni Scialpi è stato sposato con il suo compagno storico nonché manager Roberto Blasi. I due hanno partecipato come coppia pure ad una edizione di Pechino Express. Dopo il divorzio Shalpy si è consolato con il dirigente bancario americano Leo ma la storia non è mai decollata del tutto.

Tesi i rapporti con Roberto Blasi dopo una vita passata insieme: oggi I Compagni di Pechino Express non hanno più alcun tipo di legame e hanno deciso di prendere delle strade completamente differenti. Il motivo di tanto astio? Stando alle dichiarazioni rilasciate da Scialpi pare che Blasi sia stato troppo leggero nei confronti dell’ormai ex marito…