Schumacher in pubblico dopo 11 anni, come sta? Sposata la figlia

Da oltre dieci anni Michael Schumacher è scomparso dalla circolazione a causa del grave incidente con gli sci che lo ha portato ad essere paralizzato in modo irrimediabile. Da quel momento, il famoso pilota di Formula 1 non si è più fatto vedere e si è ritirato alla vita privata. Oggi 1 ottobre 2024, però, è successo un piccolo “miracolo”: Michael Schumacher è riapparso in pubblico per il matrimonio di sua figlia Gina.

Michael Schumacher, dove vive oggi e cosa fa

L’incidente, i lunghi mesi in coma e la paura dei fan: la tragedia successa al pilota 11 anni fa resterà scritta nella storia della Formula 1. Da quel momento, Schumacher ha bisogno di costanti cure mediche che lo hanno portato inevitabilmente a rivoluzionare la sua vita. A prendersi cura di lui, la moglie Corinna, la figlia e pochissimi parenti che non lo hanno abbandonato in questi anni difficili. Ma dove vive Michael Schumacher? L’ex campione si è ritirato in una casa a Ginevra, accanto al lago: un posto tranquillo in cui contemplare la natura e prendersi cura di sè stesso dopo quanto successo quel fatidico giorno.

Il pilota, che oggi ha 55 anni, non ha potuto rinunciare al giorno più bello, quello in cui la sua amata figlia Gina Schumacher si è sposata con Iain Bethke, con la quale è stata fidanzata per tanti anni prima di fare il grande passo. Un matrimonio privato ma in grande stile, con tanti amici e parenti che hanno voluto celebrare al meglio la figlia del pilota e il neo sposo. In tanti si sono illusi di poter vedere di nuovo Michael Schumacher in televisione a raccontare di come ha trascorso questi anni, ma pare ancora difficile pensare di riaverlo tra il pubblico.

Corinna, la moglie di Schumacher ha organizzato un matrimonio super segreto

La moglie Corinna pare essere estremamente rigida nel proteggere la privacy del marito, tanto che non ha voluto che gli ospiti scattassero nessuna foto al matrimonio con la macchina fotografica. La consorte del famoso pilota ha preteso che prima della cerimonia, all’ingresso, venissero lasciati tutti gli smartphone e qualsiasi dispositivo che potesse immortalare le condizioni di Michael Schumacher durante l’evento.

La cerimonia è stata celebrata in collina a Port d’Andtratx, un luogo paradisiaco a Palma di Maiorca in una mega villa di proprietà di Corinna, la moglie del campione di Formula Uno. Che dire, la speranza è l’ultima a morire e noi ci auguriamo di rivederlo presto, felice e sereno di mostrarsi ai suoi fan nonostante tutto e tutti.