Scene da un Matrimonio, D’Alessio snobbato: il dettaglio, veto Tatangelo?

Nella puntata di sabato 27 novembre 2021 di Scene da un Matrimonio è andata in onda la storia d’amore di Teresa e Pasquale. La coppia viene da Napoli ed è unita da un amore profondo esploso ben diciassette anni fa. Non sono mancati però momenti di distacco, come quando Teresa ha avvertito l’esigenza di vivere la sua età e ha deciso di lasciare Pasquale. Lui non si è arreso e ha continuato a corteggiarla, fino a capire di doverla lasciare andare quando Teresa non lo ha voluto accanto nel momento della scomparsa del papà. Capendo di non avere più possibilità, Pasquale non l’ha più cercata.

Poi c’è stato un altro momento molto difficile: a distanza di un anno è venuto a mancare il papà di Pasquale. A quel punto è stata Teresa a voler offrire al suo ex fidanzato tutto il suo supporto e questo li ha fatti riavvicinare. Dopo questi momenti non si sono più lasciati e hanno deciso di sposarsi. La pandemia ha fatto saltare il matrimonio, ma loro avevano fretta e voglia di viversi nella quotidianità quindi avrebbero voluto convivere in attesa delle nozze. La risposta della famiglia di lei, molto tradizionalista, è stata un secco “no”. Alla fine Teresa e Pasquale si sono sposati in comune per poter convivere, in attesa del grande giorno che hanno celebrato poco tempo fa.

Ma visto che Teresa e Pasquale di Scene da un Matrimonio sono napoletani, nella puntata non sono mancati brani neomelodici per accompagnare le immagini. In tutti i programmi vengono scelte delle canzoni in fase di montaggio e parlando di canzoni neomelodiche, soprattutto se si fa riferimento a un po’ di anni fa, è impossibile non citare Gigi D’Alessio tra gli esponenti più popolari e amati. Ebbene, sono state usate più canzoni neomelodiche ma non c’è stata nessuna canzone di Gigi D’Alessio nella puntata. Non era dovuto, e infatti non è questo però il dettaglio che non è sfuggito al pubblico. In realtà c’è stato un momento in cui è andata in scena un brano dell’ex della Tatangelo.

Mamma, zie e sorelle dello sposo hanno intonato una canzone di Gigi D’Alessio, Fotomodelle un po’ povere. Da una parte quindi c’è stata la scelta di non tagliare questa parte, dall’altra però c’è stata la scelta di non far proseguire la canzone in fase di montaggio inserendo proprio il brano di Gigi. Cosa che forse sarebbe successa normalmente: spesso nei programmi tv quando qualcuno intona una canzone poi si sfuma con la canzone originale. Sarà stato un veto di Anna Tatangelo o una semplice scelta della produzione?