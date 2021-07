Scarlett Johansson è incinta: primo figlio col terzo marito, chi è

Scarlett Johansson è incinta del secondo figlio! L’attrice è riuscita, con ottimi risultati, a tenere nascosta la gravidanza fino a oggi. Non è mai apparsa in video o agli eventi, sebbene fosse impegnata con la promozione di Black Widow. Il film Marvel sulla Vedova Nera è al cinema da oggi – da venerdì 9 luglio su Disney+, invece -, ma lei ne ha parlato solo in videochiamata nelle interviste. Ha preferito tenere un profilo basso anche in occasione di questa seconda gravidanza, come d’altronde fa sempre. Scarlett è molto riservata, non ha profili social e non ama molto il gossip, ma stavolta dovrà farci i conti.

Sì, perché a scoprire che l’attrice di Black Widow è di nuovo incinta è stato PageSix. Il tabloid è riuscito a scoprire il motivo per il quale la Johansson ha rilasciato solo interviste a mezzobusto negli ultimi mesi, il che aveva fatto sospettare più di qualcuno. Ma ancor di più ha fatto nascere sospetti la sua assenza dalla scena in un periodo in cui invece dovrebbe essere ovunque. Il motivo? L’uscita tanto attesa di Black Widow, amatissimo personaggio degli Avengers che ha finalmente una pellicola tutta sua.

La conferma di Scarlett Johansson di nuovo incinta pare sia arrivata da più fonti, sintomo del fatto che non sia un segreto tra le persone a lei vicine. E come potrebbe esserlo, visto che sarebbe anche quasi al termine della gravidanza: diventerà di nuovo mamma a breve. Sarebbe impossibile insomma nascondere la pancia. Si tratta del primo figlio per Scalett Johansson e il marito Colin Jost e la coppia sarebbe elettrizzata all’idea di diventare genitori insieme.

I due stanno insieme da circa quattro anni e si sono sposati lo scorso mese di ottobre, a New York. Per l’attrice si tratta del terzo matrimonio: è stata sposata con Ryan Reynolds dal 2008 al 2010 e poi con il collezionista d’arte Romain Dauriac. Dalla relazione con Dauriac è nata la prima figlia dell’attrice, si chiama Rose e oggi ha 6 anni. Per lei quindi è il secondo figlio, e non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia, mentre il marito Colin Jost diventerà padre per la prima volta.