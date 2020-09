C’era da aspettarselo: a Ballando con le Stelle 2020 si è parlato della storia finita male tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Il pugile è tra i concorrenti della nuova edizione del varietà di Milly Carlucci e dopo la prima performance in coppia con Anastasia Kuzmina lo sportivo ha dovuto fare i conti con le domande piccanti dei giurati. A iniziare è stato Fabio Canino che ha domandato se la relazione con il volto di DAZN sia davvero conclusa. Scardina ha preferito non rispondere, piuttosto imbarazzato dalla situazione. La faccenda si è fatta ancora più caliente quando Canino ha invitato Scardina a conoscere meglio la sua insegnante di ballo. Anastasia, però, ha subito frenato il giurato: le sue precedenti storie d’amore, nate proprio dietro le quinte dello show, non sono finite bene. La Kuzmina ha amato altri due sportivi nonché due ex allievi del programma di Rai Uno: il judoka Fabio Basile e il surfista Francisco Porcella.

Daniele Scardina di Ballando con le Stelle è stato fidanzato con Diletta Leotta

“Le mie storie d’amore nate qui a Ballando non sono mai finite bene”, ha osservato Anastasia Kuzmina nel corso della prima puntata. La giovane non è interessata a nuove relazioni amorose e preferisce mantenere con Daniele Scardina un rapporto esclusivamente professionale. Dopo Fabio Canino anche Selvaggia Lucarelli ha menzionato Diletta Leotta, ricordando la quarantena che la conduttrice ha trascorso proprio con Scardina. “Sì, non è stata per niente male”, ha ammesso sempre piuttosto imbarazzato il concorrente di Milly Carlucci. King Toretto non ha mai parlato apertamente della sua vita privata e farlo in prima serata non è stato facile. E davanti alle allusioni di Guillermo Mariotto, che ha tirato in ballo addirittura la nonna di Diletta nota per la sua partecipazione a Sanremo 2020, ha preferito restare in silenzio.

Perché si sono lasciati Daniele Scardina e Diletta Leotta

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati insieme per circa un anno. Si sono conosciuti nell’estate 2019 grazie ad una intervista per DAZN. Un colpo di fulmine per entrambi, che si sono amati con grande riservatezza. La storia è finita all’inizio della bella stagione. Ad oggi i motivi restano ignoti ma secondo i gossip gran parte della colpa sarebbe da attribuire a Daniele, che avrebbe assunto un comportamento troppo leggero nei confronti della Leotta. Al contrario di quanto sostenuto dai maligni, Scardina ha puntualizzato di non aver mai tradito Diletta. Ad oggi il ritorno di fiamma – in cui sperava perlopiù King Toretto – non è di fatto avvenuto.