Scanu e la lite con Maria De Filippi: “Ero fuori di testa”. Pace in arrivo?

La lite tra Valerio Scanu e Maria De Filippi ha fatto chiacchierare per anni. Dopo il bel rapporto instaurato ad Amici il cantante e la presentatrice si sono allontanati a causa di contrasti e incomprensioni. Uno scontro finito addirittura in Tribunale e di cui Scanu è tornato a parlare ora in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

L’interprete sardo ha ammesso alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di aver sbagliato in passato:

“Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono “beccato” con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”

Come sono ora i rapporti con Maria De Filippi? Valerio Scanu ha confidato:

“Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ora ne ho quasi 32. Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami”

Valerio Scanu sta per laurearsi in Giurisprudenza a Roma: dopo essere stato coinvolto in una causa di diffamazione ha iniziato ad appassionarsi alla materia. Come reagirà Maria De Filippi a queste nuove dichiarazioni? La pace tra i due è finalmente dietro l’angolo?

Perché hanno litigato Valerio Scanu e Maria De Filippi

Stando a quanto raccontato in passato da Valerio Scanu i problemi con Maria De Filippi sarebbero sorti nel 2015, alla vigilia della partenza del cantante per l’Isola dei Famosi. Il giovane era piuttosto scettico sulla partecipazione al reality show ma avrebbe poi deciso di cambiare idea su consiglio di Maria. Quest’ultima, a quanto pare, avrebbe promesso al suo ex allievo un aiuto in campo musicale che, però, non sarebbe mai avvenuto.

Più precisamente una partecipazione al Serale di Amici che non si sarebbe mai concretizzata. Successivamente l’entourage della De Filippi avrebbe addirittura diffidato l’ex allievo del talent show dal nominare il fortunato programma di Canale 5.

Archiviata l’Isola dei Famosi Valerio Scanu si è rifatto in Rai, alla corte di Milly Carlucci. Prima un ruolo dietro le quinte a Ballando con le Stelle, poi la partecipazione alla prima edizione de Il Cantante Mascherato. Scanu è inoltre stato opinionista di Storie Italiane di Eleonora Daniele e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

In questi anni Valerio Scanu si è dato da fare con l’Università ma ha pure aperto un salone di bellezza a Roma. Non ha mai abbandonato la musica: a breve dovrebbe uscire un suo nuovo progetto discografico.