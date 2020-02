Savino torna su Elisabetta Gregoraci: “Qualcuno ha preso in giro entrambi”

Nicola Savino torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e spiega cosa è successo al Festival di Sanremo 2020

Nicola Savino è tornato a parlare dell’esclusione di Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival, il nuovo Dopofestival di Sanremo 2020 che andrà in onda solo ed esclusivamente su Raiplay. Il conduttore ha chiarito che l’ex moglie di Flavio Briatore non è mai stata presa in considerazione per il progetto e che c’è stata una terza persona che ha praticamente preso in giro entrambi. Savino ha poi ammesso di non aver mai parlato di questioni politiche al telefono con la showgirl, come invece dichiarato qualche mese fa dalla stessa Gregoraci.

Le ultime dichiarazioni di Nicola Savino su Elisabetta Gregoraci a Sanremo 2020

“Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di fare l’Altro Festival, e io ho subito accettato. Sono andato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay, e costruire con lei il cast. Dopo le feste di Natale, però, ho ricevuto la telefonata di un nostro amico, mio e della Gregoraci: ‘Elisabetta pensa che tu ce l’abbia con lei. È sorpresa di non essere più nel cast…’. Io per gentilezza l’ho subito chiamata e in mezz’ora le ho raccontato che non c’era mai stata in questo progetto. Tutto qui”, ha dichiarato Nicola Savino a Il Messaggero.

Nicola Savino chiarisce i dettagli sulla telefonata con Elisabetta Gregoraci

“Al telefono era mortificata, com’è giusto che fosse. Nella mia telefonata la parola destra non è mai stata pronunciata. A me parlare di destra e sinistra nel 2020 sembra roba preistorica. Non ho niente contro di lei, magari in futuro lavoreremo insieme, ma in questa storia non c’entro. Idem Amadeus ed Elena Capparelli. Di sicuro c’è qualcuno che ha preso in giro lei e me”, ha proseguito il 52enne. “Temo che Elisabetta molto probabilmente commenterà anche queste mie parole. E pensare che a me è successo tante volte di non fare programmi sicuri. Il nostro lavoro è fatto così”, ha aggiunto Nicola Savino.

Elisabetta Gregoraci sarà a Sanremo con un altro progetto

Nonostante l’esclusione a L’Altro Festival, Elisabetta Gregoraci sarà comunque a Sanremo nella settimana del Festival. La conduttrice calabrese è stata scelta per inaugurare Suite 2020, lo spazio promosso dalle Università telematiche Pegaso e Mercatorum.