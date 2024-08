Satta, Palmas e le ex veline: cicogna in arrivo per qualcuna di loro?

Tra le coppie più longeve che conosciamo ce ne sono molte composte da ex veline. Tra queste, per esempio, ci sono Bobo Vieri e Costanza Caracciolo oppure Federica Nargi e Alessandro Matri. Ma anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas sembrano aver raggiunto un bellissimo e solido equilibrio. Poi ci sono anche coppie più recenti come quella composta da Melissa Satta e il rampollo Carlo Beretta. Noi ci siamo domandati chi tra queste potrebbe farci sognare ancora e regalarci un nuovo inaspettato “pancino”.

Abbiamo escluso la Caracciolo che con Vieri ha già due bellissime bambine ed anche Federica Nargi, impegnata nella prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Sembrano sempre più affiatati la Palmas e Magnini che insieme hanno già una splendida bambina. L’ex velina sarda, però, non ha mai escluso la possibilità di una nuova gravidanza. Dal momento che c’è questa eventualità noi ci sentiamo di scommettere su di loro. In fondo Filippo Magnini si è già dimostrato un ottimo padre. Anche con la precedente figlia della Palmas, nata dalla relazione con un altro uomo. Per cui i due potrebbero seriamente valutare l’arrivo della cicogna per la seconda volta. Ma soffermiamoci su un’altra coppia che in questi giorni fa parlare moltissimo i giornali di gossip. Ovvero la coppia formata da Melissa Satta e Carlo Beretta.

Satta & Beretta: l’amore estivo potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio

Già! Sembrava un amore estivo nato per dimenticare le relazioni precedenti. Lui con Giulia De Lellis e lei con il tennista Berrettini. Invece i due trascorrono l’estate insieme e in compagnia delle rispettive famiglie. Un po’ in Grecia, un po’ in Sardegna e un po’ a Forte dei Marmi. Girano i lidi italiani come due “piccioncini” innamorati e alle prime armi. La Satta ha già un figlio con l’ex marito, il calciatore Kevin Prince Boateng. Chissà se la passione con Beretta possa portare anche a valutare l’arrivo di un nuovo bebè.

Voci malevole del web dicono che la famiglia Beretta non approvi l’ex velina. Così come non era gradita Giulia De Lellis. E quindi in molti sostengono che l’amore tanto decantato finirà prima che i due arrivino a mangiare il panettone. Noi siamo dei sognatori e crediamo nell’amore. Per cui ci aspettiamo un lieto fine e un pancino sospetto che ci permetta di spettegolare per bene quando dal parrucchiere aspettiamo che la tinta si asciughi.