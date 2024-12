Satta e Beretta come Totti e Noemi Bocchi: cosa c’è di strano?

Carlo Beretta e Melissa Satta ormai fanno coppia fissa. Sempre insieme sui social si raccontano tra eventi mondani e viaggi da sogno. Manca solo un tassello che possa coronare il loro sogno d’amore: un figlio. Pare che il rampollo Beretta sia propenso a diventare papà e che la Satta voglia assolutamente un secondo figlio. Dopo il primo, Maddox, avuto con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Quest’ultimo ha già dieci anni e l’ex velina sarda vorrebbe presto un nuovo bebè da cullare. Beretta quindi si mostra estremamente affiatato con il primo figlio di Melissa. Sui social è la stessa Satta che posta spesso video dei due insieme mentre giocano e si divertono.

Pare quindi che anche la famiglia di lui, inizialmente contraria a questo amore, abbia deciso di deporre le armi. La mamma di Carlo, Umberta Gnutti Beretta, sembra accogliere la Satta con gioia ad ogni evento da lei organizzato. Va specificato che nella foto natalizia di famiglia, Melissa è stata esclusa ma forse, per questo, siamo un po’ troppo frettolosi. Chissà se si tratta di realtà o se la mamma di Beretta sta fingendo nella speranza che la relazioni termini. Così come era accaduto con Giulia De Lellis. Quest’ultima aveva posto fine alla love story dopo che Carlo non si decideva a chiederle la mano. Chissà che, appunto, non ci sia una strategia nascosta e tessuta all’insaputa dei due innamorati anche questa volta?

Melissa Satta e Beretta come Totti e Noemi… ecco perché

Nel frattempo sia la Satta che Beretta confermano le intenzioni di portare avanti la loro relazione e di avere un figlio. Se così fosse è molto probabile che il 2025 porti con sé delle interessanti novità. Di certo un figlio non metterebbe a tacere le voci che sostengono che la Satta stia con il rampollo Beretta solo per un ritorno economico. Anzi! Una possibile gravidanza confermerebbe l’intenzione dell’ex velina di assicurarsi un futuro roseo. Un discorso analogo a quello di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. Voci di corridoio sostengono che la Bocchi abbia perdonato il Pupone del recente tradimento solo per avere un figlio.

Il motivo? Semplice! Assicurarsi un mantenimento a lungo termine. La verità dietro alle loro storie d’amore la sanno solo i protagonisti stessi. Solo loro possono sapere se in ballo ci sono sentimenti sinceri oppure se dietro c’è qualcosa di più macchinoso. Noi non possiamo che augurare lunga vita alle coppie che si amano e sperare che questo 2025 possa portare la cicogna tanto attesa.