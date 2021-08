Satta, d’Urso, Zorzi e molti altri vip: nuovi amori, chi c’è al loro fianco

L’amore va, l’amore viene. Per diversi personaggi dello star system italiano gli ultimi mesi sono stati assai proficui per quel che concerne il lato sentimentale della vita. Dopo delle delusioni cocenti passionali, non sono infatti pochi i cuori di coloro che hanno ripreso a battere all’impazzata. A cominciare da alcuni ‘reduci’ del Grande Fratello Vip 5, passando per le stelle hollywoodiane e finendo con gli sportivi di casa nostra, con i cantanti e con alcuni volti di punta della tv, ecco chi ha ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco.

Gigi D’Alessio si sarebbe legato alla giovane Denise che tra l’altro si sussurra che sia incinta proprio del cantante napoletano: auguri! Anna Tatangelo, invece, pare che abbia intrecciato una love story con l’artista Livio Cori: auguri pure a loro. Sempre restando in tema musicisti, Damiano David dei Maneskin, stufo di vedersi affibbiare storie inesistenti, è uscito allo scoperto con la sua fidanzata storica Giorgia Soleri, di cui nessuno sapeva nulla.

Capitolo ‘reduci GF Vip‘: Guenda Goria, per la pace di mamma Maria Teresa Ruta, è stata stregata dal giovane videomaker Mirko Gancitano. La love story procede a gonfie vele. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che proprio nella Casa più spiata d’Italia hanno imbastito una relazione, appaiono più innamorati che mai.

Lo stesso vale per Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, che non smette di coltivare l’amore con Andrea Zenga (pure suo fratello Nicolò è stato colpito dai dardi di Cupido: convolerà a nozze con l’attrice Marina Crialesi). C’è poi il mattatore della quinta edizione del reality di Canale Cinque, Tommaso Zorzi che è caduto in love con l’ex allievo di Amici Tommaso Stanzani.

Altra love story che ha preso il volo è quella che vede protagonisti Melissa Satta e l’imprenditore Mattia Rivetti. La modella sarda ha ufficializzato la relazione poche ore fa. Il capitolo matrimoniale con Boateng è definitivamente archiviato. Gossip rovente anche su Barbara d’Urso che dopo anni di ‘singletudine’ pare aver trovato un punto di riferimento in Francesco Zangrillo, broker attivo nel campo delle assicurazioni.

Passando agli assi dello sport, Federica Pellegrini, alle Olimpiandi di Tokyo, ha confermato di stare assieme al suo allenatore Matteo Giunta. “Era il segreto di pulcinella, si, è il mio compagno di vita”, ha confidato dopo aver gareggiato. Infine spazio al clamoroso ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuovo una coppia. Un copione da favola hollywoodiana, con la differenza che stavolta è tutto vero.