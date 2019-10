Sarcina, spunta la presunta amante: “Ho raccontato tutto a Clizia”

Parla Barbara, la presunta amante di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni

Continua la telenovela tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Mentre il cantante de Le Vibrazioni si è trincerato dietro un assordante silenzio, la web influencer ha accusato più volte l’ex marito di tradimenti e bugie. E ora è spuntata pure la presunta amante: una modella trentenne, Barbara, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. Al quale ha parlato del presunto incontro con l’ex Professore di Amici e della rottura improvvisa arrivata, a quanto pare, non per volere del 43enne. Barbara, dopo aver appreso dello scandalo da tv e giornali, ha prontamente contattato la Incorvaia per fornire la sua versione dei fatti.

Cosa ha detto la presunta amante di Francesco Sarcina

“Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso”, ha dichiarato Barbara alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. I due avrebbero messaggiato per settimane fino ad arrivare ad un incontro a Roma, sfociato poi in una presunta relazione clandestina. “Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager. Appena mi ha visto mi ha detto che gli sembrava di conoscermi da una vita. In effetti ho avuto la stessa sensazione anche io e non lo nego. Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati”, ha raccontato la ragazza. “Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme”, ha aggiunto.

Barbara ha poi telefonato alla moglie di Francesco Sarcina

Stando al racconto di Barbara, la relazione con Sarcina sarebbe finita per volere della modella che avrebbe scoperto che il musicista era ancora legato a Clizia Incorvaia. “Mi sono sentita davvero ferita da lui. Dopo l’intervista della Incorvaia in tv le ho scritto un messaggio sui social, lei ha voluto il mio numero e ci siamo parlate”, ha ammesso la giovane.