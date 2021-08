Sarah Ferguson difende il genero dopo le foto in barca con tre ragazze

Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, è scesa in campo nelle ultime ore in difesa del genero, che è stato paparazzato nei giorni scorsi a Capri con delle modelle. Il viaggio di Jack Brooksbank in Italia, però, non era di piacere, ma di lavoro.

Il marito della nipote della regina Elisabetta è un fedifrago? Una storia che non solo non convince, ma neanche sta in piedi. Tra i primi a manifestare disappunto circa il gossip degli ultimi giorni è stata appunto la duchessa di York che ha rotto il silenzio e commentato pubblicamente i rumors.

Le immagini ritraevano Jack in barca al largo di Capri con tre belle ragazze. “Jack, che era in prima pagina, è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite” – quindi ha aggiunto – “Lo chiamo James Bond“. Queste le parole pronunciate dalla rossa Fergie durante un’ospitata al programma televisivo The One Show.

L’occasione è stata quella della presentazione del suo libro The Heart for a Compass. Ad avvalorare la grande stima che la duchessa di York ha nei confronti di suo genero è il fatto che nel suo libro Jack assume le sembianze di un supereroe.

Questo perché secondo Sarah Ferguson, Jack è un uomo meraviglioso, ottimo padre e marito straordinario. Insomma, nulla da eccepire nei confronti del consorte della figlia Eugene. Sarah ha puntato il dito contro chi ha lanciato la notizia, affermando con fermezza che questa storia è completamente inventata.

Jack al momento sta lavorando per Casamigos, ha tenuto a precisare la Ferguson, quindi è bene fare chiarezza su quanto accaduto una volta e per tutte. Il noto brand internazionale di tequila è stato fondato da George Clooney e Rande Gerber, marito di Cindy Crowford.

Anche Clooney negli ultimi giorni è stato protagonista di un gossip, una notizia che dava per certa un terzo figlio in arrivo per la coppia. Come è stato dichiarato da un portavoce dell’attore e della moglie, la notizia della nuova maternità di Amal è del tutto infondata.