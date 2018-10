Sarah Castellana e Heurtaux genitori: è nato il primo figlio della coppia

Sarah Castellana mamma: la giornalista ha dato alla luce un maschietto

Sono passati più di 5 mesi dall’annuncio via Instagram in cui la giornalista Sarah Castellana e il calciatore Thomas Heurtaux annunciavano di aspettare un bambino. E alle 19 di ieri, 4 ottobre, sempre attraverso il social fotografico, hanno allietato i fan con una foto in cui baciano il nuovo arrivato, Kyle Gabriel. “Adesso che ho capito qual è il senso della vita… #KyleGabriel #28/09/18 il nostro nuovo giorno più bello del mondo“. La coppia non stava più nella pelle e finalmente ha coronato il sogno di diventare genitori. “È ufficiale BABY Heurtaux in arrivo: mamma e papà sono pazzi di gioia”, scriveva Sarah su Instagram dando l’annuncio ai suoi follower con un’immagine di una dolcezza disarmante: la coppia è in un giardino e l’uomo le bacia la pancia, ormai evidente. Questo è il primo figlio per i due giovani e Thomas, il giorno in cui è diventato padre, ha espresso le sue emozioni sempre attraverso il social: “Non riesco a descrivere a parole ciò che provo oggi. Ti amo da 9 mesi e il nostro amore potrà soltanto crescere. Oggi è il giorno più bello della mia vita. Grazie a tua madre che è stata fantastica durante questa gravidanza e che oggi ti ha dato alla luce. Benvenuto amore nostro”, ha scritto il calciatore, felice ed emozionato per l’arrivo del suo campione.

La storia d’amore tra Sarah Castellana e Thomas Heurtaux

I neo genitori Sarah Castellana e Thomas Heurtraux sono convolati a nozze nel 2016 in Sicilia, dove la giornalista sportiva è nata e cresciuta. Precisamente, nella splendida località di Taormina, che ha fatto da sfondo nel giorno del loro matrimonio dopo due anni di fidanzamento. Un matrimonio da favola e molto intimo, con pochi invitati e una celebrazione in doppia lingua, italiano e francese. I due si sono conosciuti quando Sarah lavorava a Udinese Tv, dal momento che Thomas, difensore del Verona, era stato dato in prestito proprio alla squadra dell’Udinese. E da allora non si sono più lasciati. Dopo quattro anni insieme, la coppia ha finalmente realizzato il sogno più grande, quello di avere una famiglia. Una settimana fa, infatti, l’arrivo del piccolo Kyle Gabriel li ha resi genitori per la prima volta.

Chi è la giornalista sportiva Sarah Castellana

Sarah Castellana, classe 1990, è una giornalista sportiva cresciuta a Borgetto, un comune di 7411 abitanti in provincia di Palermo. La giovane si è diplomata al liceo scientifico, in seguito si è iscritta a Giurisprudenza, ma ha abbandonato la falcoltà per iscriversi a Scienze della comunicazione, in cui si è laureata. La Castellana proviene in realtà da una famiglia di farmacisti, lei stessa ha aperto una parafarmacia nel paese dove è cresciuta. Inoltre, per chi non lo sapesse, Sarah ha anche dichiarato in un’intervista che il suo sogno era quello di diventare una ballerina di danza classica, ma un infortunio ha interrotto la sua carriera. In seguito, ha debuttato giovanissima in una rete televisiva siciliana, per poi lavorare a Sportitalia, Udinese Tv e Gazzetta Tv. Per due anni ha fatto parte del cast fisso di Quelli che il calcio, durante le edizioni condotte da Nicola Savino.