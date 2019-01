Sarah Altobello prima dell’Isola dei Famosi: “Ho vissuto un inferno”

Isola dei Famosi: Sarah Altobello parla della sua famiglia e del fidanzato che non c’è

Sarah Altobello promette scintille all’Isola dei Famosi ma prima di sbarcare in Honduras ha sofferto tanto. La sosia di Melania Trump, 30 anni, ha avuto più di qualche problema con la sua famiglia, del tutto contraria al suo ingresso nel mondo dello spettacolo. “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana. Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”, ha raccontato l’opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5 al settimanale Di Più Tv.

Sarah Altobello genitori: “Ho versato troppe lacrime”

Sarah Altobello è felice della sua partecipazione all’Isola dei Famosi ma teme il giudizio dei genitori, che non l’hanno mai incoraggiata nelle sue scelte. “Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato. Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”, ha ammesso la giovane. L’esperienza in Honduras cambierà qualcosa nella vita privata di Sarah Altobello?

Prima dell’Isola dei Famosi: i precedenti lavori di Sarah

Prima di diventare la sosia ufficiale di Melania Trump, Sarah ha svolto tanti e diversi lavori. Ha iniziato come addetta alle lampade in un centro di abbronzatura e come segretaria di un ortopedico per poi spostarsi a Roma, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello showbiz. Ha trovato ingaggi come modella di show room e come cubista in grosse discoteche. Nel 2014 ha fatto da valletta ai David di Donatello e subito dopo è diventata opinionista di Casa Signorini.

Sarah Altobello fidanzato: “Spero di trovare presto qualcuno”

In Honduras, Sarah Altobello spera di trovare un fidanzato. Nonostante l’avvenenza fisica e la solarità, l’indossatrice non ha mai avuto un grande amore. “Nella vita mi sono innamorata tante volte però non sono mai stata ricambiata. Dopo aver passato la notte con me gli uomini hanno sempre fatto le valigie”, ha dichiarato.