Sarabanda torna in tv con Enrico Papi: grandi novità per lo storico show

Sarabanda torna in tv con Enrico Papi: lo storico show è pronto a riconquistare il pubblico, quando e dove

Grande notizia per i fan di Sarabanda, che torna in onda con Enrico Papi su Tv8. A lanciare questa graditissima anticipazione è TvBlog. Si tratta del ritorno di uno dei programmi più famosi della televisione italiana. Secondo quanto apprende il portale, lo storico show musicale sta per tornare sul piccolo schermo dopo anni di assenza. Ricordiamo, infatti, che non va in onda dall’anno 2017, quando vennero trasmesse solo tre puntate speciali su Italia Uno. Ovviamente il padrone di casa è uno dei volti più amati della televisione, ovvero Papi. È stato sicuramente uno dei programmi più seguiti negli Anni Novanta, con le sue sfide avvincenti tra i vari concorrenti. Riuscì a conquistare varie generazioni e ora è pronto a fare il suo ritorno su Tv8. Una grande notizia sia per coloro che già conoscono bene lo show televisivo, sia per chi rappresenta una vera e propria novità.

Il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi: il noto programma subisce qualche cambiamento

Torna Sarabanda in tv con Enrico Papi. Precisamente, a mandare in onda le nuove puntate dello show televisivo sarà Tv8, il canale free made in Sky. Ma il programma subirà vari cambiamenti in questa sua nuova edizione. Prima di ogni cosa, vi anticipiamo che porterà un nome diverso, in quanto il titolo ‘Sarabanda’ appartiene a Mediaset. Manterrà, come avrete già capito, il suo storico padrone di casa. Un altro dettaglio che cambierà è la cadenza quotidiana. Infatti, il programma occuperà tutta la prima serata, per ben sei puntate. Se la trasmissione, prodotta dal gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, otterrà buoni risultati potrà tornare anche nella prossima stagione.

Sarabanda quando torna in tv? Tra qualche mese lo storico show televisivo approda su Tv8

Al momento, non c’è una data certa sul ritorno dello show televisivo di Papi su Tv8. La trasmissione, con un altro titolo, dovrebbe iniziare ad andare in onda nel prossimo mese di maggio. Molto presto dovrebbero, intanto, registrare le puntate negli studi di Milano, naturalmente se la situazione del Coronavirus migliorerà. Non ci resta ora che attendere per scoprire quando i telespettatori potranno rivivere grandi emozioni attraverso questo storico show!