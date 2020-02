Sara Soldati è in realtà fidanzata? La gieffina nasconderebbe un segreto

By

Sara Soldati al Grande Fratello Vip starebbe nascondendo un segreto: la modella sarebbe, in realtà, fidanzata

Spuntano dei particolari gossip su Sara Soldati, entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip. Al momento, la modella dichiara di essere interessata ad Andrea Denver, che ricordiamo è fidanzato. La 21enne, però, fuori avrebbe un fidanzato ad attenderla. A lanciare questa inaspettata notizia è il settimanale Oggi. Con le sue curve mozzafiato, Sara sta mandando in tilt gli uomini presenti nella Casa e il pubblico. Ma pare che la Soldati stia tenendo nascosto un grande segreto, riguardante la sua vita sentimentale. Se davvero ci fosse un uomo nella sua vita, la modella starebbe mentendo. Infatti, ricordiamo, che la 21enne si dichiara single dopo il flirt estivo avuto con Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. Non solo, Sara avrebbe avuto anche una breve relazione con un altro noto calciatore. Stiamo parlando di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus.

Sara Soldati al GF Vip, spunta un particolare gossip: la gieffina sarebbe fidanzata con l’ex di Dayane Mello

“La modella nasconde però un segreto: già da qualche tempo, il suo cuore batte per Carlo, ricchissimo rampollo della famosa dinastia dei fabbricanti d’armi e noto alla cronaca rosa per aver recentemente interrotto una tormentata storia con l’ex isolana Dayane Mello”, si legge sul settimanale Oggi. Sembra proprio che Sara, la quale al Grande Fratello Vip si dichiara single, sia invece felicemente fidanzata. L’uomo che starebbe al suo fianco sarebbe, appunto, l’ex fidanzato di Dayane Mello. Ma se così fosse, perché Sara ha scelto di non parlare della sua storia d’amore? Nel corso della prossima puntata, Alfonso Signorini potrebbe decidere di chiarire questi dubbi con la diretta interessata!

Grande Fratello Vip, Sara Soldati: il flirt del passato con il noto calciatore della Juventus

Questo è un chiarimento che andrebbe fatto, visto che Sara ha da poco dichiarato di essere particolarmente interessata a Denver nella Casa più spiata d’Italia. Lo scoop lanciato dal settimanale termina con un altro gossip: “La bella Sara in passato avrebbe avuto anche un flirt di circa tre mesi con il calciatore Milarem Pjanic”. Vista la sua relazione con il portiere Courtois, la modella è sicuramente molto vicina al mondo del calcio. Lei stessa, in questi giorni, dentro la Casa avrebbe parlato di questo flirt.