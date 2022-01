Sara Ricci a Verissimo ricorda Calissano: “Sono arrabbiata, maledetti”

By

Sara Ricci è stata tra le persone che hanno pianto di più la scomparsa di Paolo Calissano. Si conoscevano da tantissimi anni, hanno lavorato insieme nella soap opera Vivere, interpretando Bruno De Carolis e Adriana Gherardi. Per due anni circa sono stati colleghi di set e hanno passato tanto tempo insieme, anche perché Bruno e Adriana in Vivere hanno avuto una storia d’amore. L’attrice è ancora molto provata, ma le sue lacrime sincere hanno spinto Silvia Toffanin a scegliere lei per ricordare l’attore a Verissimo.

Così nella puntata di sabato 8 gennaio 2022, la prima del nuovo anno, Sara Ricci sarà in studio per ricordare il collega e l’amico. Ha spiegato a Silvia di essere scoppiata a piangere quando ha saputo della sua morte, ha provato un dolore incredibile. Anche lei ha confermato che Paolo Calissano era ricco di progetti e aveva tanta voglia di riscattarsi. Ha aggiunto anzi che di recente Calissano aveva fatto dei provini e stava ricevendo anche dei buoni risultati. Sara Ricci è d’accordo col fratello di Calissano, che ora chiede giustizia. Anche lei si è scagliata contro chi ha prescritto i medicinali, pare di capire:

“Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti. Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze. Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei suoi genitori”

Paolo Calissano ha sofferto di abuso di sostanze e a quanto pare la sua depressione ha radici molto profonde. Sara Ricci a Verissimo ha spiegato che quando erano fuori dal set con lei si lamentava spesso, ma davanti ad altre persone si mostrava sempre lucido e preparato. Sara Ricci e Paolo Calissano si sono conosciuti sul set di Vivere ed è nata una bella amicizia tra loro, una sintonia speciale che è rimasta nel cuore dell’attrice. Si sono persi di vista negli ultimi anni, ma fino a qualche tempo fa si incontravano spesso per Roma.

Quando lo incontrava era una gioia per lei e ha spiegato che l’attore stava bene. Pare di capire, dunque, che neanche lei crede all’ipotesi di suicidio. Su Vivere invece ha ricordato: “Siamo stati una coppia molto amata dal pubblico. Tra di noi c’è stato un grande amore del tipo ‘amicale’”. Questa è una parte dell’intervista dell’attrice a Verissimo in onda domani, nelle foto diffuse lei è commossa e di sicuro sarà un momento molto forte anche per tutti i fan che hanno sognato con Adriana e Bruno di Vivere.