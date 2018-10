Sara Miquel a Pomeriggio 5, tra anticipazioni su Cayetana e vita privata

Le anticipazioni di Una vita su Cayetana: Sara Miquel parla a Pomeriggio 5

Sara Miquel è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 oggi. Naturalmente l’intervista è cominciata parlando del suo personaggio in Una Vita, Cayetana Sotelo Ruz, e dei record della soap opera. L’anticipazione clou dell’intervista riguarda, come è ovvio che sia, l’uscita di scena di Cayetana, che morirà per mano di Teresa! Come ha vissuto Sara il suo personaggio così cattivo, che ha interpretato impeccabilmente? “Per me è un piacere fare personaggi cattivi perché sono più complicati e più profondi. Hanno una psicologia più contorta. Magari la persona è cattiva perché ha un passato complicato che l’ha spinta a diventare così, quindi mi piace”. L’intervista è proseguita parlando della vita privata di Sara Miquel, che si è sposata il 5 settembre.

Sara Miquel vuole diventare mamma

L’attrice spagnola ha confidato a Barbara il suo più grande sogno: “Abbiamo una cagnolina che si chiama Rubia, per ora è nostra figlia ma in futuro vorrei diventare madre. Ovviamente continuerò a lavorare”. Suo marito è un operatore dell’equipe tecnica di Una Vita, si sono conosciuti sul set ma Sara Miquel preferisce non scendere nei dettagli a proposito della sua vita privata e di suo marito. A questo punto, Barbara è dovuta tornare sulle anticipazioni di Una Vita, non essendo riuscita a convincere l’attrice a rivelare qualcosina in più sul suo matrimonio. L’attrice ha commentato le immagini in cui Cayetana ha avvelenato Carlota: “Io non volevo, volevo soltanto far tornare suo padre a casa”.

Anticipazioni Una Vita: Sara Miquel parla del futuro di Cayetana

Quando Barbara le ha chiesto se è vero che Cayetana morirà nell’incendio che la vedrà coinvolta insieme a Teresa – per una bomba piazzata da Ursula -, come ormai sappiamo da mesi, lei ha risposto: “Sì, muore. Evapora”. Questo per lasciare aperte le porte per un ritorno di Cayetana a Una Vita: il suo corpo, infatti, non si troverà e per questo tutti pensano che un domani potrà tornare ad Acacias 38. Sara Miquel a Pomeriggio 5 non ha mica negato la possibilità di tornare sul set…