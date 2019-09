Sara Facciolini torna in tv: “Ho preso una pausa per marito e figlie”

Sara Facciolini a Tale e Quale Show 2019 dopo la pausa maternità: l’intervista di Gossipetv

Sara Facciolini è tra le protagoniste della nona edizione di Tale e Quale Show. La soubrette è tornata in tv dopo una lunga pausa, durante la quale si è dedicata alle figlie Nina e Iris. L’ultima apparizione televisiva della Facciolini risale infatti al 2010, nel programma I migliori anni accanto a Carlo Conti. Successivamente Sara ha lavorato pure ad una tournée di Renato Zero ma dopo aver sposato nel 2012 l’ex calciatore Giandomenico Mesto ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla vita privata. Come ha spiegato a noi di Gossipetv – che abbiamo avuto il piacere di intervistarla durante la conferenza stampa del varietà di Rai Uno – Sara è una mamma molto presente e segue ogni passo della crescita delle sue bambine. Il provino per Tale e Quale è avvenuto per caso, la Facciolini non credeva di riuscire ad entrare nel cast eppure ce l’ha fatta: è una nuova avventura che sta affrontando con grinta ed entusiasmo.

Sara Facciolini racconta la sua vita privata a Gossipetv

“Sono una mamma molto presente e voglio godermi tutto. Sono mamma di due bimbe ancora molto piccole. Ho scelto di lasciare momentaneamente il mondo dello spettacolo per dedicarmi a loro. Poi avendo un marito ex calciatore, che dovevo seguire e che ha smesso di giocare da poco, non si poteva fare tutto. Mi sono presa una bella pausa per dedicarmi in pieno alla famiglia“, ha spiegato Sara Facciolini a noi di Gossipetv. Una scelta che ha cambiato positivamente la vita della showgirl, che alla conferenza stampa di Tale e Quale Show è apparsa radiosa e serena. “Non ho mai pensato di rientrare in questo mondo, non me lo sono posto come obiettivo né mi sono detta di non voler far più questo lavoro. Sono entrata così tanto nella dimensione della mamma…”, ha aggiunto la 40enne che, nonostante tutto, è pronta per l’impegno nel programma del venerdì sera di Carlo Conti.

Sara Facciolini felice accanto al marito Giandomenico Mesto

Oggi Sara Facciolini e Giandomenico Mesto vivono tra Sanremo e Monopoli con le figlie Nina e Iris, che hanno 4 anni e mezzo e 16 mesi. Durante i mesi a Tale e Quale Show, le piccole resteranno maggiormente con il padre, che ha smesso di giocare nel 2017 dopo aver militato in club importanti quali Udinese, Genoa e Napoli. “Lui si occuperà delle nostre cucciole insieme a mia madre. Vedremo dove ci porterà questa nuova avventura”, ha concluso la Facciolini.