Sara Di Vaira presenta il nuovo fidanzato: “Futuro? Nell’azienda di famiglia”

È un periodo di grandi cambiamenti per Sara Di Vaira. Di recente la ballerina ha detto addio a Ballando con le Stelle, il programma che le ha regalato la grande popolarità. Addio arrivato per una questione anagrafica: all’età di 42 anni la danzatrice sente il peso della sala prove e delle coreografie.

Milly Carlucci ha pianto per la scelta della Di Vaira ma allo stesso tempo l’ha promossa in un altro suo show: Il Cantante Mascherato. Sara è infatti l’investigatrice del pubblico del programma: ruolo che ricopre ormai da due edizioni e che potrebbe aprire ad un futuro da inviata o conduttrice.

Un sogno che diventerebbe realtà ma Sara Di Vaira è pure una donna concreta e al settimanale Di Più ha rivelato che ha intenzione di aiutare i suoi genitori nell’azienda di famiglia che si trova in Toscana.

“Mia sorella già lavora lì a tempo pieno, io sto pensando di buttarmi con loro nell’impresa. Produciamo vino, vino buonissimo. Sono stata per tanto tempo in giro, ora ho voglia di mettere radici”

Chi è il nuovo fidanzato di Sara Di Vaira

In attesa di capire come evolverà il suo futuro professionale, Sara Di Vaira si gode il nuovo fidanzato. Un amore bello, intenso, arrivato per caso, che fa stare molto bene l’ex ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle. Lui si chiama Massimo ed abita vicino a Bolgheri, il paese dove Sara è nata e cresciuta e dove vive ancora oggi.

I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e il loro primo appuntamento è stato piuttosto insolito: a cena Massimo ha raccontato alla Di Vaira tutte le sue pene d’amore. Un tema che Sara conosce bene e che l’ha avvicinata subito all’uomo. Dopo un lungo e serrato corteggiamento Massimo e Sara si sono messi insieme.

Massimo ha 48 anni ed è un imprenditore: ha alle spalle un divorzio e tre figli. Fin da subito ha instaurato un ottimo legame con Brenda, la figlia che Sara Di Vaira ha avuto dall’ex marito, il ballerino Mirko Gazzoli. Anche la Di Vaira va molto d’accordo con gli eredi del compagno.

Al momento la coppia è unita e affiatata: il matrimonio non rientra nei progetti futuri. Massimo è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Sara, che ha sofferto molto in amore. La Di Vaira ha confidato di aver affrontato un momento difficile quando è finita la relazione con Marco Delvecchio, ex calciatore conosciuto a Ballando con le Stelle: