Sara Anzanello è morta: la campionessa di pallavolo aveva solo 38 anni

Chi era Sara Anzanello? La campionessa di pallavolo morta a 38 anni

Lutto nel mondo dello sport italiano. È morta a 38 anni la campionessa di volley Sara Anzanello. A dare la notizia è il sito Volley Ball.it. La giovane è deceduta a seguito di una grave malattia che l’ha colpita nel 2013. In quell’anno infatti Sara è stata colpita da una grave forma di infezione e da allora la sua vita è decisamente cambiata. L’Anzanello ha subito un trapianto di fegato a causa di una epatite fulminante. La donna ha lottato per anni, affrontando la riabilitazione e riuscendo anche a tornare a giocare in Serie B nel 2016. Sara ha vinto nel 2002 il Mondiale ma pure due coppe del Mondo (2007, 2011), due medaglie d’argento al World Grand Prix (2004, 2005), un argento agli Europei (2005) e due Bronzi al World Grand Prix (2006, 2008) cui va aggiunto il riconoscimento personale come “Miglior Muro” al World Grand Prix (2006).