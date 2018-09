Sara Affi Fella e Nilufar: le parole di Nicolò Federico Ferrari

Uomini e Donne News: Nicolò Ferrari affianca Nilufar e si scaglia contro Sara

La pioggia di critiche che si sta ripercuotendo in questi giorni su Sara pare interminabile. E Nicolò Ferrari, noto volto di Uomini e Donne, non sta di certo passando inosservato per le sue prese di posizione sui social. Proprio in una recente diretta su Instagram , lo studente milanese ex corteggiatore di Nilufar Addati si è scagliato contro la Affi Fella. In realtà, Nicolò ha colto l’occasione per sottolineare un aspetto molto più importante per lui. Infatti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha esitato a difendere Nilufar Addati, l’ex tronista di cui si era invaghito ai tempi e che probabilmente non ha mai dimenticato. Già, perché lo scandalo che ha coinvolto Sara ha portato gli utenti a fare inevitabilmente un paragone con la Addati. Il suo errore è stato quello di aver intrapreso una relazione con il corteggiatore Stefano durante l’esperienza a Uomini e Donne. Ma Nicolò non ci sta, e difende a spada tratta la ragazza perché si tratta di “due episodi non paragonabili“.

Nicolò Ferrari difende Nilufar dalle critiche sui social

“Ci sono stati errori da entrambe le parti, però quello che ha fatto Sara era premeditato dal principio. È stato tutto un’idea con la complicità dei genitori, non ci sono state scuse da parte sua“, afferma Nicolò. “Quello che era successo a Nilufar non c’entra nulla perché è successo in corso di trono, ha lasciato il ragazzo durante il programma e si è scusata con le persone“. Nicolò rimane obiettivo e non nega che ci sono stati errori da parte di entrambe le ex troniste. Il ragazzo, però, ci tiene a difendere Nilufar dalle critiche perché ha avuto un atteggiamento totalmente diverso da quello assunto dalla Affi Fella. Nonostante non sia stato lui la scelta della Addati, il bel Ferrari continua a sostenerla e a difenderla.

Nicolò Ferrari: “Bisogna andare avanti nella vita, non si può tornare sempre indietro”

“Nella vita se una persona ammette i propri sbagli e chiede scusa non possiamo andarle contro“, sottolinea l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’affascinante Nicolò è dispiaciuto che, con lo scandalo che ha coinvolto Sara, la gente abbia ricominciato ad attaccare Nilufar, visto che il capitolo tra lei e Stefano è definitivamente chiuso. A tal proposito, Nicolò invita gli utenti social che attaccano l’ex tronista “ad andare avanti nella vita, perché non si può tornare sempre indietro“. Sarà pronto anche lui a voltare pagina?