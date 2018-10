Sara Affi Fella: il gesto di Maria De Filippi piace al pubblico

Sara Affi Fella, la verità sul percorso a Uomini e Donne: il gesto di Maria De Filippi sorprende in positivo

Maria De Filippi continua a farsi apprezzare dal pubblico di Canale 5. In particolare, nel corso della puntata in onda il 4 ottobre, il comportamento della conduttrice sorprende in positivo i telespettatori. La redazione racconta della vicenda di Sara Affi Fella, la quale ha mentito alla redazione durante la sua esperienza sul trono. La giovane, mentre portava avanti il suo percorso nel programma, stava ancora insieme a Nicola Panico. Nonostante ciò, ha conosciuto i suoi corteggiatori e ha scelto di iniziare una relazione con Luigi Mastroianni. Il tutto è uscito fuori proprio attraverso la confessione di Nicola alla redazione del programma. La reazione di Maria è piaciuta molto al pubblico. Infatti, sono diversi i commenti positivi nei suoi confronti sui social durante la messa in onda della puntata. La De Filippi ha mostrato tutta la sua serietà parlando dell’argomento, senza accusare o offendere nessuno. Il pubblico ha notato come la conduttrice, anche questa volta, è riuscita a gestire la situazione con calma.

Maria ha trovato soprattutto poco carino il comportamento della famiglia di Sara. In particolare, la conduttrice ritiene che i genitori debbano stare a fianco dei figli, ma debbano anche far loro capire cos’è giusto e cos’è sbagliato. Per la De Filippi a tutto c’è un limite. Da ciò che è stato raccontato da Nicola, la famiglia di Sara ha sostenuto l’ex tronista in questo finto percorso sul trono. I due genitori pare fossero, dunque, a conoscenza del doppio gioco della figlia. Ed ecco che proprio per questo Maria spiega che lei è rimasta male soprattutto per il comportamento della famiglia Affi Fella.

Maria De Filippi sempre nel cuore dei telespettatori: la conduttrice affronta la questione di Sara Affi Fella con delicatezza

“Maria che rispetta sempre la dialettica del contraddittorio ad armi pari anche quando viene tradita, la custode della Costituzione”. Questo è uno dei tanti commenti che si leggono su Twitter in queste ore. Il gesto di Maria per quanto riguarda la questione Sara è piaciuto molto al pubblico, che da sempre apprezza il suo modo di fare. La conduttrice ha, infatti, trattato questo argomento con grande delicatezza.