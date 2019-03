Sara Affi Fella non convince, parla un ex corteggiatore di Uomini e Donne: pesanti accuse piovono su di lei

Sara Affi Fella, dopo aver chiesto nuovamente scusa al pubblico di Uomini e Donne e a tutte le persone che nel programma si sono sentite prese in giro da lei, ha riattivato il suo vecchio profilo Instagram. Dopo lo scandalo scoppiato al Trono Classico, quando la relazione segreta con Nicola Panico era venuta a galla, l’ex tronista era stata costretta a chiuderlo. L’odio del web le si era rivoltato contro, tanto da spingerla a chiudersi a vita privata per diversi mesi. In quel periodo Sara ha dovuto fare i conti con i suoi mostri, è andata in terapia ed ha cercato di superare la cosa. Per provare a voltare pagina ha poi aperto un altro profilo che, in pochi giorni, aveva raggiunto un discreto seguito. Negli ultimi giorni, però, la Affi Fella ha pensato bene di prendere in mano il suo vecchio profilo, che oggi vanta più di 800 mila follower (contro i 200 mila circa che era riuscita a raggiungere con il nuovo). Il motivo di questa decisione? Il primo profilo ufficiale era stato rubato e riattivato. Sara, accortasi della cosa, ha allora provato a recuperarlo e, una volta che ci è riuscita, è tornata a gestirlo.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti attacca Sara Affi Fella: “Hai preso per il cu.. tutti!”

Il gesto di Sara, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Tra gli scettici, in queste ore, si è fatto avanti anche un ex corteggiatore. Emanuele Mauti, ex di Sonia Lorenzini e volto noto di Uomini e Donne, ha avuto molto da ridire sulla faccenda. Sui social, difatti, ha lanciato pesanti accuse alla Affi Fella, palesando le sue perplessità su di lei. “Carissima Sara Affi Fella, te hai dei problemi, ma te lo dico da fratello maggiore e da amico”, ha esordito dicendo Mauti su Instagram stories. “Penso che questi problemi non possono essere risolti tramite Instagram, ne chiudendoti in casa, ne chiedendo scusa alla redazione di Uomini e Donne o alle persone. Questi problemi devono essere presi in carico di uno specialista”, ha aggiunto lo stesso. Emanuele, sempre rivolgendosi a Sara, ha poi affermato: “Hai preso per il cu.. tutti. Hai fatto tanti soldi grazie alla partecipazione ad un programma dove non avresti potuto partecipare perché eri fidanzata già fuori. Vieni scoperta, ti sotterri, chiedi scusa umilmente a tutti, ma continui a prendere per il cu.. tutti”.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti contro Sara Affi Fella: “Passi il tempo della tua vita a prendere in giro le persone”

Perché oggi Emanuele Mauti non crede a Sara Affi Fella? Lo ha spiegato affermando: “Perché Sara, non contenta del fatto che quasi 200 mila persone si sentano a loro agio nel farsi prendere per il cu.. da te, decidi di inscenare il fatto che il tuo profilo è stato rubato, riattivato e non ti capaciti. Poi dopo due giorni questo profilo torna miracolosamente in tuo possesso. Questo profilo che ha 800 mila persone. Forse gli sponsor chiedevano un profilo più grande. Pensi veramente che possiamo credere a tutte le ca..ate che tu impali una dietro l’altra? Te passi il tempo della tua vita a prendere in giro le persone”.