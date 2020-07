Santino Fiorello, intervista: a ‘Io e Te’ l’uomo del gossip che fu

Santino Fiorillo, tra i volti più amati e popolari del programma di Rai 1 ‘Io e Te’, si è raccontato a cuore aperto sulle pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita privata e non solo. Per chi non lo sapesse ancora, Santino è uno dei pilastri della trasmissione di Pierluigi Diaco, non solo perché si occupa dei casting, ma anche per la sua sfrenata passione per le dive del passato e del ‘gossip che fu’. Sua nonna Jolanda fu la prima ad introdurlo in questo affascinante e romantico mondo delle love story più belle ed incredibile avvenute in passato. Da qui l’incontro con il cinema, il teatro e la musica. Tra i suoi miti c’è anche Paolo Limiti, il celebre maestro e cultore della tv italiana venuto a mancare nel 2017. Fiorillo fu affascinato da questa figura, tanto che lo seguiva all’università. Poi i due divennero amici e rimasero tali fino alla morte di Limiti.

Santino Fiorillo e l’amicizia con Pampanini e Martinelli

Come spesso accade in questi casi, solo una serie di fortunate coincidenze ed eventi ha portato Santino dalla vita di provincia a quella più patinata e gossippara di Roma. Selezionato dalla scuola di autori e sceneggiatori tv di Maurizio Costanzo, ha mosso successivamente i primi passi nel programma targato Canale 5 ‘Tutte le mattine’. Da qui il suo inizio come redattore, per poi passare al ruolo di procacciatore di storie, quindi specializzato nel casting di ospiti famosi. Tra le sue amiche più care e celebri, anche la mitica Silvana Pampanini. La prima ad avere creduto in lui. Ad attestare il grande affetto tra i due, la bicicletta della celebre attrice, che fu donata a Santino dagli eredi della diva. Tra le tante amiche celebri anche Elsa Martinelli. Di lei Santino rivela una curiosità. L’attrice e modella italiana gli consigliò di conservare i prodotti cosmetici per il viso in frigo.

Il rimpianto di Santino

Nonostante Santino sia una persona molto conosciuta dello showbiz, sono ancora tanti i personaggi famosi della sua infanzia che ancora non ha conosciuto. Tra questi Raffaella Carrà, di cui non ha mai perso una puntata dei suoi programmi cult. In compenso Fiorillo può vantare la conoscenza di tante altre dive, come Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi.