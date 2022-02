Sanremo, troppi cantanti stonano? Tananai: “Una me..”, la stampa insorge

Problemi di audio per i cantanti a Sanremo 2022? Così pare, visto ciò che è successo stamattina in conferenza stampa. Nel classico spazio riservato alle domande dei giornalisti, infatti, qualcuno ha chiesto senza troppi giri di parole di sistemare l’audio dei cantanti. Nel farlo ha anche elencato diversi artisti che avrebbero avuto problemi, alcuni pare abbiano anche confermato.

Nella domanda in questione il giornalista ha parlato di una “Emma che urlava“, di Francesco Sarcina che avrebbe stonato dall’inizio alla fine. Oppure ancora di Iva Zanicchi e Massimo Ranieri che pure avrebbero avuto problemi con l’intonazione. Se loro hanno la giusta esperienza per affrontare questo tipo di problema, lo stesso non si può dire dei giovani e, sempre secondo il giornalista in questione, i problemi di audio avrebbero inciso sull’esibizione dei giovani. Di conseguenza anche per questo i più giovani sarebbero finiti in fondo alla classifica.

Amadeus era all’oscuro di tali problemi di audio: “Nessuno mi ha detto che ha avuto difficoltà di audio tra i cantanti”. Lui ascolta le esibizioni da dietro le quinte e non ha avuto le stesse impressioni della sala stampa, tuttavia si è detto disposto a indagare. Sempre dalla sala stampa gli hanno inoltre fatto notare che Massimo Ranieri avrebbe palesato queste difficoltà. Amadeus non ne sapeva nulla ma verificherà, ha promesso.

A conferma di questi possibili problemi di audio per i cantanti c’è una testimonianza di Tananai. Il giovane è in gara con Sesso occasionale e pare che durante l’esibizione fosse convinto di aver fatto una buonissima performance. Quando si è riascoltato, però, ha avuto l’impressione opposta. Queste le sue parole, riportate da Il Fatto Quotidiano:

“Sanremo è strano, eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata… Torno a casa, una m..da! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c…o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live”

Chissà che nelle prossime ore non vengano allo scoperto altri artisti. Oppure qualcuno si sarà limitato a segnalare i problemi a chi di dovere nella speranza di non avere gli stessi problemi stasera, quando torneranno sul palco tutti i 25 cantanti in gara. La sala stampa ha premiato Elisa, la classifica generale però cambierà stasera con il televoto e la giuria demoscopica, con un peso del 50% ciascuno. Di sicuro Amadeus si sarà subito attivato per capire se questi problemi di audio a Sanremo 2022 impediscano ai suoi artisti di regalare al pubblico la migliore performance possibile.